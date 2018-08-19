Ученые рассказали, какие диеты сокращают продолжительность жизни

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Значительное сокращение углеводов существенно сокращает жизнь

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США опубликовали результаты 25-летнего исследования. Согласно собранным данным, они с уверенностью заявляют, что "низко-углеводные" диеты существенно сокращают жизнь людей. Об этом сообщает издание "Science Daily".

В процессе исследования были собраны данные 15 428 человек, в возрастной категории от 45 до 64 лет. Анализ данных показал, что слишком низкое или слишком высокое соотношение углеводов в рационе питания существенно сокращает продолжительность жизни. Давно известно, что для оптимального состояния организма, продукты в рационе должны быть сбалансированы; на этот раз ученые выяснили, что оптимальный состав углеводов в диете должен составлять 50-55%.

Специалисты отметили, что те люди, которые полностью исключили углеводы из своей диеты, в среднем живут на 4 года меньше, чем те, кто употреблял их в оптимальном соотношении с остальным рационом.

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