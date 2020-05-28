10 хвилин вбивали чоловіка: світові зірки обурені поліцейським свавіллям

У США вбивство поліцейськими 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда при жорстокому затриманні викликало масштабні акції протесту і масові заворушення, які вирують в Міннеаполісі в штаті Міннесота з дня трагедії - 25 травня.

Проти свавілля "копів" та расової нетерпимості також виступили світові знаменитості, голівудські зірки та громадські діячі - вони підтримали акцію "Я задихаюся" в соціальних мережах. Пости супроводжують тегами: #justiceforgeorgefloyd #georgefloyd #policebrutality #policebrutalityawareness #bemindful #mindfulnessforall #mindsoulful.

Це гасло - останні слова Флойда, які чули очевидці події. Також вони виклали в інтернеті відео з моментом вбивства. Ролик опублікувало CBS Evening News на своєму YouTube-каналі.

На кадрах видно, як поліцейський застосував задушливий прийом до затриманого чоловіка, на якому були наручники. Один з чотирьох правоохоронців поставив йому на шию коліно. Під час затримання Флойд просив не вбивати його і скаржився, що не може дихати.

Зазначається, що така екзекуція тривала 7-10 хвилин. В результаті Флойда в непритомному стані доставили в лікарню, де він згодом помер.

Після хвилі обурення в суспільстві всіх 4 поліцейських звільнили, а справу стало розслідувати ФБР.

Світові знаменитості підтримали акцію "Я задихаюся"

Відомі актори та артисти, моделі та музиканти, зірки шоу-бізу не залишилися байдужі до гучного інциденту. Знаменитості в соціальних мережах і месенджерах публікують зображення загиблого Флойда і обурюються діями поліцейських, в яких вбачають беззаконня і расову нетерпимість.

Єва Лонгорія, Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Джастін Бібер, Джіджі Хадід, Стівен Джексон, Наомі Кемпбелл, Дебра Мессінг та інші знаменитості вимагають ретельного розслідування і покарання винних у трагічній події.

Це має припинитися. Мене від цього геть нудить. Це злить мене ... це мене засмучує .... Расизм - це зло. Ми повинні використовувати свій голос

Чому? Моє серце болить кожен раз, коли я читаю новини. Коли це зупиниться? Будь ласка, допоможіть моїй країні уберегти свою людяність

Темношкірі люди не ваші вороги...

Зірки підтримали акцію "Я задихаюся" (Фото: скріни з соцмереж)

Вбивство Флойда викликало масові заворушення

Масові протести призвели до пожеж і погромів в Міннеаполісі. На вулиці міста вийшли тисячі людей. Щоб розігнати натовп, силовики застосовували світлові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

В ході заворушень при стрільбі вже є щонайменше одна жертва. Про це передає CBS.Minnesota.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз у своєму Twitter заявив, що обстановка в Міннеаполісі переросла в надзвичайно ситуацію. Влада просить надіслати в місто Національну гвардію.

Фото: скрін поста twitter.com/GovTimWalz

Відео: Вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими при затриманні викликало хвилю обурення

Відео: Заворушення в Міннеаполісі через вбивство "копами" Джорджа Флойда

Як виникло гасло проти поліцейського насильства "Я задихаюся"

Подібний інцидент в Штатах стався не вперше. У 2014 році від задушливого прийому поліцейського під час затримання загинув Ерік Гарнер. Чоловік кілька разів вимовляв фразу "я задихаюся". Відтоді ці слова стали національним гаслом активістів, які виступають проти насильства "копів".

У тому ж році американські правоохоронці застрелили при затриманні Майкла Брауна. Це призвело до масових акцій протесту, які прокотилися практично по всіх штатах країни.

Треба сказати, що задушливий прийом із використанням коліна є законним способом затримання поліції Міннеаполіса.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році в американській Міннесоті пройшли масові протести через вбивство афроамериканця Филанда Каста - в результаті зіткнень постраждало як мінімум 21 поліцейський.

Нагадаємо, що нещодавно спливли подробиці жахливого злочину у Кагарлику, де поліцейські жорстоко побили та зґвалтували молоду жінку прямо на дільниці.