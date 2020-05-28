10 минут убивали мужчину: мировые звезды возмущены полицейским беспределом

В США убийство полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при жестоком задержании вызвало масштабные акции протеста и массовые беспорядки, которые бушуют в Миннеаполисе в штате Миннесота с дня трагедии - 25 мая.

Против беспредела "копов" и расовой нетерпимости также выступили мировые знаменитости, голливудские звезды и общественники - они поддержали акцию "Я задыхаюсь" в социальных сетях. Посты сопровождают тэгами: #justiceforgeorgefloyd #georgefloyd #policebrutality #policebrutalityawareness #bemindful #mindfulnessforall #mindsoulful.

Этот лозунг - последние слова Флойда, которые слышали очевидцы происшествия. Также они выложили в интернете видео с моментом убийства. Ролик опубликовало CBS Evening News на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как полицейский применил удушающий прием к задержанному мужчине, на котором были наручники. Один из четырех правоохранителей поставил ему на шею колено. Во время задержания Флойд просил не убивать его и жаловался, что не может дышать.

Отмечается, что такая экзекуция длилась 7-10 минут. В результате Флойда в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

После волны возмущения в обществе всех 4 полицейских уволили, а дело стало расследовать ФБР.

Мировые знаменитости поддержали акцию "Я задыхаюсь"

Известные актеры и артисты, модели и музыканты, звезды шоу-биза не остались равнодушны к громкому инциденту. Знаменитости в соцсетях и мессенджерах публикуют изображение погибшего Флойда и возмущаются действиями полицейских, в которых видят беспредел и расовую нетерпимость.

Ева Лонгория, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Джиджи Хадид, Стивен Джексон, Наоми Кэмпбелл, Дебра Мессинг и другие знаменитости требуют тщательного расследования и наказания виновных в трагическом происшествии.

Это должно прекратиться. Меня от этого абсолютно тошнит. Это сердит меня... это меня печалит.... Расизм - это зло. Мы должны использовать свой голос

Почему? Мое сердце болит каждый раз, когда я читаю новости. Когда это остановится? Пожалуйста, помогите моей стране уберечь свою человечность

Темнокожие люди не ваши враги...

Звезды поддержали акцию "Я задыхаюсь" (Фото: скрины из соцсетей)

Убийство Флойда вызвало массовые беспорядки

Массовые протесты привели к пожарам и погромам в Миннеаполисе. На улицы города вышли тысячи людей. Чтобы разогнать толпу, силовики применяли световые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

В ходе беспорядков при стрельбе уже есть минимум одна жертва. Об этом передает CBS.Minnesota.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз в своем Twitter заявил, что обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно ситуацию. Власти просят прислать в город Национальную гвардию.

Фото: скрин поста twitter.com/GovTimWalz

Видео: Убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании вызвало волну возмущения

Видео: Беспорядки в Миннеаполисе из-за убийства "копами" Джорджа Флойда

Как возник лозунг против полицейского насилия "Я задыхаюсь"

Подобный инцидент в Штатах произошел не впервые. В 2014 году от удушающего приема полицейского при задержании погиб Эрик Гарнер. Мужчина несколько раз произносил фразу "я задыхаюсь". С тех пор эти слова стали национальным лозунгом активистов, выступающих против насилия "копов".

В том же году американские правоохранители застрелили при задержании Майкла Брауна. Это привело к массовым акциям протеста, которые прокатились практически по всем штатам страны.

Нужно сказать, что удушающий прием с использованием колена является законным способом задержания полиции Миннеаполиса.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в американской Миннесоте прошли массовые протесты из-за убийства афроамериканца Филанда Кастила - в результате столкновений пострадал как минимум 21 полицейский.

Напомним, что недавно всплыли подробности жуткого преступления в Кагарлыке, где полицейские жестоко избили и изнасиловали молодую женщину прямо в участке.