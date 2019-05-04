25 років мовчали: в мережі скандал після заяви ПЦУ про поминальних днях

Поминальні дні після Великодня в 2019 році випадуть на 5 і 7 травня. У неділю – Червона гірка, а у вівторок – Радониця. Перед Поминальними днями ПЦУ зробила заяву, в якій попросила українців не нести на могили штучні квіти. У соціальній мережі Facebook під публікацією в співтоваристві РБК-Україна між користувачами розгорівся справжній скандал думок.

ПЦУ закликала українців у Поминальні дні не приносити на могили рідних штучні квіти. В Помісній автокефальній українській православній церкві наголосили, що найкраще вшанувати пам'ять померлих родичів молитвою.

"Варто пам'ятати, що пластикове сміття - це, перш за все, шкода для навколишнього природного середовища, створеного Богом, і небезпека для здоров'я і життя людей", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ підкреслили, що Церква закликає відмовитися від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищах, оскільки вони "не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть померлим в осягненні Царства Небесного".

Поминальні дні 2019 – заява ПЦУ викликало скандал в мережі (фото: pixabay.com)

В мережі по-різному поставилися до заяви Церкви. Деякі зазначили, що це не єдина проблема в Україні, деякі задалися питанням, чому раніше ніхто не робив подібних заяв:

А сам обряд "гробки", з їжею на могилах - це дійсно християнство??? Бентежать тільки пластикові квіточки? really??

Заборонити продаж і виробництво і тоді питання відпаде, інакше ваші заклики будуть марними.

Торгівля в церкві противна Богу. Але у багатьох церквах є торгові кіоски.

Якщо не будуть квіти у продажу, не буде і на могилах. Навіщо дозволяють виробництво, якщо така шкода?

І заодно забороніть, машини, автобуси, печі в ч/секторі і т. д. Забороніть навіть відкривати роти.

Якщо ці пластикові квіти вже у вигляді продукції у продажу, то утилізацію їх в будь-якому випадку доведеться проводити... або з цвинтарних звалищ або з якихось інших... а бажання відзначити своє відвідування могили родичів: якщо потрібно змінити атрибутику, то тут церква повинна проявити ініціативу, запропонувавши альтернативу... ну припустимо церковна просвирка зі свічкою і видрукуваною молитвою за упокій.

Краще посадити живі квіти! Навіщо збирати на кладовищі сміття, його і так навколо вистачає...

Чому 25 років ані слова не було про це??? Чому зараз?! Чому просто не заборонити продаж та виготовлення!???

Треба будувати сміттєпереробні заводи. В Європі пластик додають до укладання доріг, міцність таких доріг зростає в рази.

Достукатися до свідомості наших громадян складно. Цими папуасськими квіточками "прикрасять" всі кладовища на наступному тижні, потім рік ніхто на могилках не прибирається.

Роздули з мухи слона, знайшли найстрашніше зло на планеті.

Потрібно поставити охорону на вході кладовища, і загортати людей з отруйними вінками, якщо самі не розуміють.

Поминальні дні 2019 – заява ПЦУ викликало скандал в мережі (скріншоти)

Як повідомлялося, раніше священики заявили, що у поминальні дні приносити пластикові квіти на цвинтарі - гріх, так як П'ята Заповідь говорить нам: "Не убий!", а "цим сміттям ми вбиваємо самих себе".

Нагадаємо, що в Польщі священики спалили книги, які нібито суперечать канонам християнства". Серед літературних творів виявилися книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.