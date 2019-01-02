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"30 років хлопцю було": названа причина смерті відомого актора

STYLERЖиття    02.01.2019 - 09:33
"30 років хлопцю було": названа причина смерті відомого актора
Фото: Володимир Диховічний (facebook.com/dihovichny)

Актор помер через наркотики

1 січня на 31-му році життя помер актор Володимир Диховічний, який є сином покійного режисера Івана Диховічного. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла вдова Івана Диховічного.

Жінка розмістила фото Володимира, супроводивши його підписом "RIP". Відзначається, що хлопець закінчив ВДІК і встиг запам'ятатися ролями у фільмах. Його останньою роботою, що вийшла на екрани, став фільм Кирила Сєрєбрєнікова "Літо", де він зіграв Файнштейна.

&quot;30 років хлопцю було&quot;: названа причина смерті відомого актораСкріншот поста: (facebook.com/olga.dihovichnaya)

Пізніше стала відома причина смерті актора. Виявляється, хлопець помер через наркотики. Про це повідомив Кирило Шуліка в соціальній мережі Facebook.

"Помер актор Володимир Диховічний, син покійного Івана Диховічного (героя віршів Висоцького "Вступне слово про Вітьку Корабльова і нерозлучного друга — Ваню Діховічного") та племінник Олексія Венедиктова. Причина смерті - наркотики. Наркотики - зло. Не пробуйте і бережіть дітей. 30 років хлопцеві було!" - написано в пості.

&quot;30 років хлопцю було&quot;: названа причина смерті відомого актораСкріншот поста: (facebook.com/kirill.shulika)

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