"30 лет парню было": названа причина смерти известного актера

Фото: Владимир Дыховичный (facebook.com/dihovichny)

Актер умер из-за наркотиков

1 января на 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный, который является сыном покойного режиссёра Ивана Дыховичного. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала вдова Ивана Дыховичного.

Женщина разместила фото Владимира, сопроводив его подписью "RIP". Отмечается, что парень окончил ВГИК и успел запомниться ролями в кинокартинах. Его последней работой, вышедшей на экраны, стал фильм Кирилла Серебренникова "Лето", где он сыграл Файнштейна.

Скриншот поста: (facebook.com/olga.dihovichnaya)

Позже стала известна причина смерти актера. Оказывается, парень умер из-за наркотиков. Об этом сообщил Кирилл Шулика в социальной сети Facebook.

"Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого "Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного") и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти - наркотики. Наркотики - зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!" - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/kirill.shulika)

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