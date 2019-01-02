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"30 лет парню было": названа причина смерти известного актера

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 09:33
"30 лет парню было": названа причина смерти известного актера
Фото: Владимир Дыховичный (facebook.com/dihovichny)

Актер умер из-за наркотиков

1 января на 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный, который является сыном покойного режиссёра Ивана Дыховичного. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала вдова Ивана Дыховичного.

Женщина разместила фото Владимира, сопроводив его подписью "RIP". Отмечается, что парень окончил ВГИК и успел запомниться ролями в кинокартинах. Его последней работой, вышедшей на экраны, стал фильм Кирилла Серебренникова "Лето", где он сыграл Файнштейна.

&quot;30 лет парню было&quot;: названа причина смерти известного актераСкриншот поста: (facebook.com/olga.dihovichnaya)

Позже стала известна причина смерти актера. Оказывается, парень умер из-за наркотиков. Об этом сообщил Кирилл Шулика в социальной сети Facebook.

"Умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого "Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного") и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти - наркотики. Наркотики - зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!" - написано в посте.

&quot;30 лет парню было&quot;: названа причина смерти известного актераСкриншот поста: (facebook.com/kirill.shulika)

Напомним, что из жизни ушла звезда сериала "Доктор Кто". В воскресенье, 30 декабря, стало известно о гибели легендарной комедийной актрисы Джун Уитфилд. 

Мы писали, что умер известный актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Эйс Вентура". Американский актер и режиссер Фрэнк Адонис умер из-за тяжелой болезни, которая сопровождала актера последние года его жизни. 

Мы сообщали, что в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни.

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