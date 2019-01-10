"90-ті повертаються": киян розлютили зухвалі грабіжники

Колаж РБК-Україна

Зловити зловмисників дівчині допомогли перехожі

9 січня о 20:00 вечора в Києві біля головного входу у Епіцентр дівчина припаркувала свою машину. Як тільки вона зробила всі свої покупки і сіла в машину - почула потужні удари в переднє скло. Про це інформує Ольга Семенова в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що навколо були люди, однак це не зупинило шахраїв. Як тільки дівчина спробувала завести машину, то почула сильні удари в переднє скло чимось важким. Скло розлетілося вщент, після чого чиясь рука у розбитому вікні вихопила сумку.

Фото: (facebook.com/Ольга Семенова)

Дівчина зреагувала і почала наздоганяти грабіжників. Двоє перехожих, помітивши недобре, вирішили допомогти дівчині: вони зупинили зловмисників і повернули дівчині сумку з документами.

Як з'ясувалося пізніше, Ольга була не першою жертвою. І в той день вони вже зробили те ж саме з дівчиною на схожій машині, але в парі кілометрів від Епіцентру.

Скріншот поста: (facebook.com/Ольга Семенова)

Користувачів обурили зухвалі грабіжники, вони відзначають, що таких шахраїв однозначно треба карати по всій строгості:

"Чому "дрібне хуліганство"? Ну і що, що повернули? Якщо б люди не допомогли, то не повернули. Був факт злочину, були свідки. Карати по всій строгості цих виродків, а не жаліти";

"Самосуд і руки рубати по лікті!";

"Жесть, звичайно";

"Неадекватна реакція поліції";

Скріншот коментарів: (facebook.com/Ольга Семенова)

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