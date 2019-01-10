ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"90-ті повертаються": киян розлютили зухвалі грабіжники

STYLERЖиття    10.01.2019 - 13:39
"90-ті повертаються": киян розлютили зухвалі грабіжники
Колаж РБК-Україна

Зловити зловмисників дівчині допомогли перехожі

9 січня о 20:00 вечора в Києві біля головного входу у Епіцентр дівчина припаркувала свою машину. Як тільки вона зробила всі свої покупки і сіла в машину - почула потужні удари в переднє скло. Про це інформує Ольга Семенова в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що навколо були люди, однак це не зупинило шахраїв. Як тільки дівчина спробувала завести машину, то почула сильні удари в переднє скло чимось важким. Скло розлетілося вщент, після чого чиясь рука у розбитому вікні вихопила сумку.

&quot;90-ті повертаються&quot;: киян розлютили зухвалі грабіжникиФото: (facebook.com/Ольга Семенова)

Дівчина зреагувала і почала наздоганяти грабіжників. Двоє перехожих, помітивши недобре, вирішили допомогти дівчині: вони зупинили зловмисників і повернули дівчині сумку з документами.

Як з'ясувалося пізніше, Ольга була не першою жертвою. І в той день вони вже зробили те ж саме з дівчиною на схожій машині, але в парі кілометрів від Епіцентру.

&quot;90-ті повертаються&quot;: киян розлютили зухвалі грабіжники

Скріншот поста: (facebook.com/Ольга Семенова)

Користувачів обурили зухвалі грабіжники, вони відзначають, що таких шахраїв однозначно треба карати по всій строгості:

"Чому "дрібне хуліганство"? Ну і що, що повернули? Якщо б люди не допомогли, то не повернули. Був факт злочину, були свідки. Карати по всій строгості цих виродків, а не жаліти";

"Самосуд і руки рубати по лікті!";

"Жесть, звичайно";

"Неадекватна реакція поліції";

&quot;90-ті повертаються&quot;: киян розлютили зухвалі грабіжникиСкріншот коментарів: (facebook.com/Ольга Семенова)

Нагадаємо, що в Дніпрі авто "влетіло" в ліхтарний стовп і перетворилося на купу металу. У салоні машини перебували двоє дорослих, водій не впорався з керуванням і отримав травми. Медики надали потерпілому першу допомогу і госпіталізували.

Ми писали, що стала відома доля ресторатора, яка збила на зебрі підлітка, який так і не вижив. Згідно з матеріалами справи, Саєнко тричі притягувалася до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості і один раз - за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

А також повідомляли, що у Києві таксі авто протаранило поліцейських. Наголошується, що поліцейські їхали на виклик по Великій Васильківській з увімкненими проблисковими вогнями. О 23:35 на перетині з вулицею Ковпака в них врізався Renault.

 

Горе-домушник "тікав" від поліції з 5 поверху по простирадлі, але зірвався (відео) У Мелітополі під виглядом газовиків двоє грабіжників вкрали всі заощадження господині
Новини України грабители
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся