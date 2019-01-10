"90-е возвращаются": киевлян разозлили дерзкие грабители

Коллаж РБК-Украина

Поймать злоумышленников девушке помогли прохожие

9 января в 20:00 вечера в Киеве возле главного входа в Эпицентр девушка припарковала свою машину. Как только она совершила все свои покупки и села в авто - услышала мощные удары в переднее стекло. Об этом информирует Ольга Семенова в социальной сети Facebook.

Отмечается, что вокруг находились люди, однако это не остановило мошенников. Как только девушка попыталась завести машину, то услышала сильные удары в переднее стекло чем-то тяжелым. Стекло разлетелось вдребезги, после чего чья-то рука в разбитом окне выхватила сумку.

Фото: (facebook.com/Ольга Семенова)

Девушка среагировала и принялась догонять грабителей. Двое прохожих, заметив неладное, решили помочь девушке: они остановили злоумышленников и вернули девушке сумку с документами.

Как выяснилось позже, Ольга была не первой жертвой. И в тот день они уже проделали то же самое с девушкой на идентичной машине, но в паре кило от Эпицентра.

Скриншот поста: (facebook.com/Ольга Семенова)

Пользователей возмутили дерзкие грабители, они отмечают, что таких мошенников однозначно нужно наказывать по всей строгости:

"Почему "мелкое хулиганство"? Ну и что, что вернули? Если бы люди не помогли, то не вернули бы. Был факт преступления, были свидетели. Наказывать по всей строгости этих уродов, а не жалеть";

"Самосуд и руки рубить по локти!";

"Жесть, конечно";

"Реакция полиции неадекватная";

Скриншот комментариев: (facebook.com/Ольга Семенова)

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