"А в Крымнаш що не хоче": улюблену телеведучу Путіна висміяли в мережі за відпочинок в Європі

Скріншот телепрограми "Час" (youtube.com/Время)

Катерина Андрєєва опублікувала знімки з відпочинку в Європі

Відома в Росії телеведуча "Першого каналу" і улюблена пропагандистка Путіна (президент РФ кілька разів назвав її своєю улюбленою телеведучою) Катерина Андрєєва нещодавно побувала на відпочинку в Європі, а фото опублікувала в мікроблозі Twitter. Користувачі мережі вкрай негативно відреагували на кадри з відпочинку російської провідною в європейських країнах. Користувач Twitter з ніком Двач зібрав в одній публікації всі європейські фото Андрєєвої і опублікував на своїй сторінці мікроблогу, підписавши так: "Вчора ти нахвалюєш Крымнаш на телеящику, а завтра катаєшся на яхті під Барселоною і літаєш на приватному джеті в Австрії".

Скріншот публікації (twitter.com/Двач)

По геотегам на фотографіях можна зрозуміти те, що одіозна ведуча проводила час в Іспанії та Австрії.

Користувачі негайно обсипали Андрєєву коментарями з негативною реакцією. Адже вона не поїхала в окупований Крим, про туристичну привабливість якого часто і багато говорила з екранів телевізорів.

"Вона як Колумб. Переплутала Барселону з Кримом", "Треба бабусям і дідусям, електорату Путіна, які дивляться ТБ і вірять її чесним очам, розповісти про це", "А в крымнаш що не хоче", "Було б дивно, якщо б було по-іншому. Уявляю така роспропагандонша постить фото в однокласниках, як вона пече бульбу в горах Уралу", - це лише частина емоційних коментарів фоловерів

Скріншот коментарів до публікації користувача Двач (twitter.com/Двач)

Нагадаємо, нещодавно у мережі висміяли захід курортного сезону з кадрами порожніх пляжів в Криму.

Також користувачі інтернету посмiялися над абсурдним антиукраїнським перлом бойовиків "ДНР".

Крім того, в Twitter познущалися над дітьми "патріотів" Росії.

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