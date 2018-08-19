"А в Крымнаш что-то не хочет": любимую телеведущую Путина высмеяли в сети за отдых в Европе

Скриншот телепрограммы "Время" (youtube.com/Время)

Екатерина Андреева опубликовала снимки с отдыха в Европе

Известная в России телеведущая "Первого канала" и любимая пропагандистка Путина (президент РФ несколько раз назвал ее своей любимой телеведущей) Екатерина Андреева недавно побывала на отдыхе в Европе, а фото опубликовала в микроблоге Twitter. Пользователи сети крайне негативно отреагировали на кадры с отдыха российской ведущей в европейских странах. Пользователь Twitter с ником Двач собрал в одной публикации все европейские фото Андреевой и опубликовал на своей странице микроблога, подписав так: "Вчера ты нахваливаешь Крымнаш на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии".

Скриншот публикации (twitter.com/Двач)

По геотегам на фотографиях можно понять то, что одиозная ведущая проводила время в Испании и Австрии.

Пользователи незамедлительно осыпали Андрееву комментариями с негативной реакцией. Ведь она не поехала в оккупированный Крым, о туристической привлекательности которого часто и много говорила с экранов телевизоров.

"Она как Колумб. Перепутала Барселону с Крымом", "Надо бабушкам и дедушкам, электорату Путина, которые смотрят ТВ и верят ее честным глазам, рассказать об этом", "А в крымнаш что-то не хочет", "Было бы удивительно, если б было по-другому. Представляю такая роспропагандонша постит фоточки в одноклассниках, как она печет картоху в горах Урала", - это лишь часть эмоциональных комментариев фолловеров

Скриншот комментариев к публикации пользователя Двач (twitter.com/Двач)

Напомним, недавно в сети высмеяли закат курортного сезона с кадрами пустующих пляжей в Крыму.

Также пользователи интернета посмеялись над абсурдным антиукраинским перлом боевиков "ДНР".

Кроме того, в Twitter поглумились над детьми "патриотов" России.

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