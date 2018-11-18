"Активно працювали над другою дитиною": журналісти розповіли про дружин і потомство маніяка Ткача

Відео: "Українські сенсації" (youtube.com/Телеканал 1+1)

У Житомирській колонії суворого режиму стало на одного постояльця менше – Сергій Ткач, засуджений на довічне ув'язнення, через 13 років позбавлення волі помер у камері. На тлі цього журналісти телепрограми "Українські сенсації" на канеле "1+1" розповіли про те, як живуть нащадки маніяків.

Досі не вщухли суперечки про те, що ж відбулося насправді, і чи дійсно серійний вбивця помер у в'язниці: дехто вірить, що він дійсно помер, хтось наполягає на тому, що він втік. Але напевно очевидно одне – він, як і багато інших маніякiв, залишив потомство.

Олена Ткач – молода дружина маніяка. У них вже є дочка Єлизавета, і ходять чутки, що вони активно працювали над другою дитиною. Пара була впевнена, що буде ще одна дівчинка, і планували назвати її Катериною. Хоч Олена і була щаслива в такому шлюбі, її батьки поставилися до подібного зовсім інакше:

"Мій тато - психіатр, а мама - терапевт. Вони кажуть, що відтепер я - не їхня дитина, а сурогатна мама Єлизавети, яку вони вважають своєю донькою і хочуть виховувати її без мене", – розповідала Олена Ткач.

Скріншоти відео: Олена Ткач і дочка Єлизавета (youtube.com/Телеканал 1+1)

Де зараз знаходиться Олена Ткач і її дочка Єлизавета ніхто не знає.



Але Олена не єдина "кохана" Сергія Ткача. Ще з однією жінкою журналісти намагалися поспілкуватися у селі Вербки, Дніпропетровська область, але вона відмовилася йти на контакт зі словами: "скільки можна спілкуватися, мене ще тоді замучили".

Скріншот відео: друга дружина Ткача (youtube.com/Телеканал 1+1)

Відомо було і про ще одну жінку, яка пов'язувала себе шлюбними узами з серійним вбивцею. На цей раз журналісти вирушили до Дніпра, але й там їх чекав провал, адже всі з ким їм вдалося поспілкуватися – роздратована сусідка екс-дружини Ткача. Сама жінка їм двері не відкрила.

Нагадаємо, ми писали про те, що на могилі пологівського маніяка Ткача з'явилися сатанинські знаки.

Раніше ми писали, що дружина не приїхала на похорон "пологівського маніяка" Ткача.

Відео: (video.rbc.ua)