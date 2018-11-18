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"Активно работали над вторым ребенком": журналисты рассказали о женах и потомстве маньяка Ткача

STYLERЖизнь    18.11.2018 - 22:07

Видео: "Украинские сенсации" (youtube.com/Телеканал 1+1)

В Житомирской колонии строгого режима стало на одного постояльца меньше – Сергей Ткач, осужденный на пожизненное заключение, спустя 13 лет лишения свободы скончался в камере. На фоне этого журналисты телепередачи "Украинские сенсации" на канеле "1+1" рассказали о том, как живут потомки маньяков.

До сих пор не улеглись споры о том, что же произошло на самом деле, и действительно ли серийный убийца скончался в тюрьме: кое-кто верит, что он действительно умер, кто-то настаивает на том, что он сбежал. Но наверняка очевидно одно – он, как и многие другие маньяки, оставил потомство.

Елена Ткач – молодая жена маньяка. У них уже есть дочь Елизавета, и ходят слухи, что они активно работали над вторым ребенком. Пара была уверена, что будет еще одна девочка, и планировали назвать ее Екатериной. Хоть Елена и была счастлива в таком браке, ее родители отнеслись к подобному совсем иначе:

"Мой папа - психиатр, а мама - терапевт. Они говорят, что отныне я - не их ребенок, а суррогатная мама Елизаветы, которую они теперь считают своей дочкой и хотят воспитывать ее без меня", – рассказывала Елена Ткач.

 

Скриншоты видео: Елена Ткач и дочка Елизавета (youtube.com/Телеканал 1+1)

Где сейчас находится Елена Ткач и ее дочь Елизавета никто не знает. 

Но Елена не единственная "возлюбленная" Сергея Ткача. Еще с одной женщиной журналисты пытались пообщаться в селе Вербки, Днепропетровская область, но она отказалась идти на контакт со словами: "сколько можно общаться, меня еще тогда замучили".

&quot;Активно работали над вторым ребенком&quot;: журналисты рассказали о женах и потомстве маньяка Ткача

Скриншот видео: вторая жена Ткача (youtube.com/Телеканал 1+1)

Известно было и о еще одной женщине, которая связывала себя брачными узами с серийным убийцей. На этот раз журналисты отправились в Днепр, но и там их ожидал провал, ведь все с кем им удалось пообщаться – раздраженная соседка экс-жены Ткача. Сама женщина им дверь не открыла.

 Напомним, мы писали о том, что на могиле пологовского маньяка Ткача появились сатанинские знаки.

Ранее мы писали, что жена не приехала на похороны "пологовского маньяка" Ткача.

Видео: (video.rbc.ua)

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