Андре Тан показав зимове взуття, в якому ви будете виглядати безглуздо

Вбивці стилю: антитренди зимового взуття

Ботфорти-панчохи із замші

Застаріла модель, яка зробить ваш образ непрактичним, а також сильно здешевить його: таке взуття ви зможете носити тільки з вузького типу спідницями і сукнями. Абсолютно не підходить до широких штанів, багатьом видам спідниць. Кров з носу хочете собі ботфорти? Вибирайте модель з широкою халявою!





Чоботи до середини коліна на низькому ходу

Справжні вбивці стилю! До того ж вони вкорочують ваш зріст! Підбираючи високі моделі чобіт, зверніть увагу на взуття з широкою халявою.





Будь-яке зимове взуття із зайвим декором

Стрази, паєтки, ремені та інші прикраси зроблять ваше взуття непрактичним, так як буде вкрай складно поєднувати таку модель з іншими елементами вашого гардеробу (особливо якщо ви йдете на роботу, а не на п'ятничну вечірку). Доведеться спеціально докуповувати одяг. Тут є також ризик приведення взуття в непридатність завчасно через погодні умови нашого регіону.





Ботильйони на платформі або шпильки

Ця інвестиція може виявитися вкрай невдалою: більшість моделей цього типу вже давно неактуальні. Але якщо вже купувати зимове взуття на платформі з каблуком, то він обов'язково повинен бути широким - це правило номер 1.





Грубі черевики з металевими заклепками

Грубі чорні черевики вже давно увійшли в наше повсякденне життя, а для когось вони взагалі стали основою зимових луків. Тут проблема саме в прикрасах: вони роблять модель надмірно кричущою і непрактичною. Тому вибирайте високі черевики зі шнурівкою без металевих заклепок та іншого декору. Це буде тверда основа вашого зимового лука!

Андре Тан показав взуття, яке краще відкласти в шафу глибше (фото: instagram.com/andre_tan_official)