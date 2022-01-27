Андре Тан показав зимове взуття, в якому ви будете виглядати безглуздо

Взуття - важлива частина стильного і гармонійного жіночого образу. Український дизайнер Андре Тан вирішив допомогти українкам і розповів, які моделі зимового взуття зроблять ваш лук безглуздим і дешевим.
На своїй сторінці в Instagram модельєр показав, яке взуття краще засунути глибше в шафу, а то і віднести на смітник.
Ботфорти-панчохи із замші
Застаріла модель, яка зробить ваш образ непрактичним, а також сильно здешевить його: таке взуття ви зможете носити тільки з вузького типу спідницями і сукнями. Абсолютно не підходить до широких штанів, багатьом видам спідниць. Кров з носу хочете собі ботфорти? Вибирайте модель з широкою халявою!
Чоботи до середини коліна на низькому ходу
Справжні вбивці стилю! До того ж вони вкорочують ваш зріст! Підбираючи високі моделі чобіт, зверніть увагу на взуття з широкою халявою.
Будь-яке зимове взуття із зайвим декором
Стрази, паєтки, ремені та інші прикраси зроблять ваше взуття непрактичним, так як буде вкрай складно поєднувати таку модель з іншими елементами вашого гардеробу (особливо якщо ви йдете на роботу, а не на п'ятничну вечірку). Доведеться спеціально докуповувати одяг. Тут є також ризик приведення взуття в непридатність завчасно через погодні умови нашого регіону.
Ботильйони на платформі або шпильки
Ця інвестиція може виявитися вкрай невдалою: більшість моделей цього типу вже давно неактуальні. Але якщо вже купувати зимове взуття на платформі з каблуком, то він обов'язково повинен бути широким - це правило номер 1.
Грубі черевики з металевими заклепками
Грубі чорні черевики вже давно увійшли в наше повсякденне життя, а для когось вони взагалі стали основою зимових луків. Тут проблема саме в прикрасах: вони роблять модель надмірно кричущою і непрактичною. Тому вибирайте високі черевики зі шнурівкою без металевих заклепок та іншого декору. Це буде тверда основа вашого зимового лука!
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