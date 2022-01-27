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Андре Тан показал зимнюю обувь, в которой вы будете выглядеть нелепо

Автор: Марина Настевич

Обувь - важная часть стильного и гармоничного женского образа. Украинский дизайнер Андре Тан решил помочь украинкам и рассказал, какие модели зимней обуви сделают ваш лук нелепым и дешевым.

На своей странице в Instagram модельер показал, какую обувь лучше засунуть поглубже в шкаф, а то и отнести на мусорку.

Убийцы стиля: антитренды зимней обуви

Ботфорты-чулки из замши

Устаревшая модель, которая сделает ваш образ непрактичным, а также сильно удешевит его: такую обувь вы сможете носить только с узкого типа юбками и платьями. Абсолютно не подходит к широким брюкам, многим видам юбок. Кровь из носу хотите себе ботфорты? Выбирайте модель с широким голенищем!



Сапоги до середины колена на низком ходу

Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост! Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем.



Любая зимняя обувь с излишним декором

Стразы, пайетки, ремни и прочие украшения сделают вашу обувь непрактичной, так как будет крайне сложно сочетать такую модель с остальными элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на пятничную вечеринку). Придется специально докупать одежду. Тут есть также риск приведения обуви в непригодность раньше времени из-за погодных условий нашего региона.



Ботильоны на платформе или шпильки

Эта инвестиция может оказаться крайне неудачной: большинство моделей этого типа уже давно неактуальны. Но если уже покупать зимнюю обувь на платформе с каблуком, то он обязательно должен быть широким - это правило номер 1.



Грубые ботинки с металлическими заклепками

Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних луков. Тут проблема именно в украшениях: они делают модель излишне кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего лука!

Андре Тан показал обувь, которую лучше отложить в шкаф поглубже (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, ранее Андре Тан подсказал, чем можно заменить шапку зимой.

К слову, стилист Мария Московцева показала, какие сумки будут актуальны в 2022 году. Она представила самые топовые вариаты, которые можно вписать в любой образ.

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