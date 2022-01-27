Андре Тан показал зимнюю обувь, в которой вы будете выглядеть нелепо

Убийцы стиля: антитренды зимней обуви

Ботфорты-чулки из замши

Устаревшая модель, которая сделает ваш образ непрактичным, а также сильно удешевит его: такую обувь вы сможете носить только с узкого типа юбками и платьями. Абсолютно не подходит к широким брюкам, многим видам юбок. Кровь из носу хотите себе ботфорты? Выбирайте модель с широким голенищем!





Сапоги до середины колена на низком ходу

Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост! Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем.





Любая зимняя обувь с излишним декором

Стразы, пайетки, ремни и прочие украшения сделают вашу обувь непрактичной, так как будет крайне сложно сочетать такую модель с остальными элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на пятничную вечеринку). Придется специально докупать одежду. Тут есть также риск приведения обуви в непригодность раньше времени из-за погодных условий нашего региона.





Ботильоны на платформе или шпильки

Эта инвестиция может оказаться крайне неудачной: большинство моделей этого типа уже давно неактуальны. Но если уже покупать зимнюю обувь на платформе с каблуком, то он обязательно должен быть широким - это правило номер 1.





Грубые ботинки с металлическими заклепками

Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних луков. Тут проблема именно в украшениях: они делают модель излишне кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего лука!

Андре Тан показал обувь, которую лучше отложить в шкаф поглубже (фото: instagram.com/andre_tan_official)