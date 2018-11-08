Антирейтинг: стало відомо, скільки платять працівникам в українських супермаркетах

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В найбільш популярних супермаркетах працівники отримують мінімальну зарплату

На сайті Державної Фіскальної служби опублікували дані про зарплати, які платять в українських супермаркетах. Дані надав Офіс великих платників податків ГФС.

Представники Офісу нагадали українцям про те, що в країні триває кампанія перевірок бізнесу на предмет заробітної плати в конвертах і нелегально працевлаштованих працівників.

Вони зазначили, що середня заробітна плата у галузі становить 9,5 тисяч гривень. Проте зізналися, що в Україні є аутсайдери і опублікували інфографіку по заробітним платам у великих супермаркетах України.

"Сфера продовольчого ритейла - одна з тих, що активно розвивається. Середня зарплата по галузі становить 9,5 тис. гривень. Однак є й аутсайдери. За результатами проведеного аналізу серед ритейлерів, які обслуговуються в Офісі великих платників, ми виявили тих, хто виплачує мінімальну зарплату в розмірі 3-4 тис. гривень на місяць", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що найнижчі зарплати у працівників мережі "Еко" – вони отримують в середньому 3,6 тисяч гривень. Мережа "Фуршет" платить своїм працівником трохи більше – 3,7 тисяч гривень на місяць.

Понад чотирьох тисяч гривень отримують ще у трьох мережах супермаркетів. У "Варусі" і "Таврії В, Космос" співробітники отримує 4,1 тисячі гривень, а замикає п'ятірку "Велика кишеня", яка виплачує своїм працівникам 4,4 тисячі гривень на місяць.

Скріншот фото (officevp.sfs.gov.ua)

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Відео: РБК-Україна