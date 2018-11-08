Антирейтинг: стало известно, сколько платят работникам в украинских супермаркетах

Фото: torange.biz

В самых популярных супермаркетах работники получают минимальную зарплату

На сайте Государственной Фискальной службы опубликовали данные о зарплатах, которые платят в украинских супермаркетах. Данные предоставил Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Представители Офиса напомнили украинцам о том, что в стране продолжается капания проверок бизнеса на предмет заработной платы в конвертах и нелегально трудоустроенных работников.

Они отметили, что средняя заработная плата в отрасли составляет 9,5 тысяч гривен. Однако признались, что в Украине есть аутсайдеры и опубликовали инфографику по заработным платам в крупных супермаркетах Украины.

"Сфера продовольственного ретейла - одна из активно развивающихся. Средняя зарплата по отрасли составляет 9,5 тыс. гривен. Однако есть и аутсайдеры. По результатам проведенного анализа среди ретейлеров, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, мы обнаружили выплачивающих минимальную зарплату в размере 3-4 тыс. гривен в месяц", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что самые низкие зарплаты у работников сети "Эко" – они получают в среднем 3,6 тысяч гривен. Сеть "Фуршет" платит своим работником немного больше – 3,7 тысяч гривен в месяц.

Свыше четырех тысяч гривен получают еще в трех сетях супермаркетов. В "Варусе" и "Таврии В, Космос" сотрудники получает 4,1 тысячи гривен, а замыкает пятерку "Велика кишеня", которая выплачивает своим работникам 4,4 тысячи гривен в месяц.

Скриншот фото (officevp.sfs.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, как скажется повышение минимальной заработной платы на ценах.

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Видео: РБК-Украина