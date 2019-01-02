Атмосферний фронт скандинавського циклону: українцям розповіли, чого чекати

У Києві 2 січня весь день буде хмарна погода, йтиме снігопад
В Україні атмосферний фронт скандинавського циклону, який приніс у західні та північні області опади у вигляді мокрого снігу і дощу, переміщається в східному напрямку. Про це йдеться в повідомленні народного синоптика Наталки Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.
Вона також попередила жителів західних регіонів про посилення вітру у середу, 2 січня.
Синоптик зазначила, що атмосферний фронт перенесе "мокру погоду" з собою на Схід.
Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)
Діденко охарактеризувала погоду у середу, 2 січня, як "таку собі".
Скрін: facebook.com/tala.didenko
Згідно з даними Sinoptik.ua, в середу в столиці буде хмарно. Снігопад - впевнений в ранковий час - вдень може стихнути, але триватиме до самого вечора.
У Києві температура повітря протягом доби становитиме від -1 до +1 градуса.
Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)
У Львові хмарна погода буде триматися до вечора, аналогічно буде й зі снігом - опади послабшають тільки до кінця дня.
Львів'янам стовпчики термометра покажуть -2...+1 градус.
У Харкові увесь день триматиметься хмарна погода. Вночі пройде невеликий сніг, а в інший час доби опадів не передбачається.
Температура у Харкові становитиме від -2 до 0 градусів.
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Чернігові погода буде похмурою. Сніг йтиме майже весь день. Температура повітря - від 0 до +2 градусів.
У Сімферополі протягом доби буде хмарна погода без опадів. Температура - від -1 до +4 градусів.
Як повідомлялося раніше, народні синоптики і кліматологи пообіцяли в кінці січня невелике потепління, проте вже в лютому будуть міцні морози і рясні снігопади.
Також ми писали про те, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про "температурні гойдалки" в перші дні січня.
Відео: РБК-Україна