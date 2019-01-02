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Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждать

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 06:07
Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждать
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 2 января весь день сохранится облачная погода, будет снегопад

В Украине атмосферный фронт скандинавского циклона, который принес в западные и северные области осадки в виде мокрого снега и дождя, перемещается в восточном направлении. Об этом говорится в сообщении народного синоптика Наталки Диденко на странице в соцсети Facebook.

Она также предупредила жителей западных регионов об усилении ветра в среду, 2 января.

Синоптик отметила, что атмосферный фронт перенесет "мокрую погоду" с собой на Восток.

Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждатьКарта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Диденко охарактеризовала погоду в среду, 2 января, как "такую себе".

 Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждать

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Согласно данным Sinoptik.ua, в среду в столице будет облачно. Снегопад - уверенный в утреннее время - днем может поутихнуть, но продолжится до самого вечера.

В Киеве температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1 градуса.

Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждатьКарта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Во Львове облачная погода будет держаться до вечера, аналогично будет и со снегом - осадки станут слабее только к концу дня.

Львовянам столбики термометра покажут -2...+1 градус.

В Харькове весь день сохранится облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, а в остальное время суток осадков не предвидится.

Температура в Харькове составит от -2 до 0 градусов.

Атмосферный фронт скандинавского циклона: украинцам рассказали, что ждатьФото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Чернигове погода будет пасмурной. Снег будет идти почти весь день. Температура воздуха - от 0 до +2 градусов.

В Симферополе в течение суток будет облачная погода без осадков. Температура - от -1 до +4 градусов.

Как сообщалось ранее, народные синоптики и климатологи пообещали в конце января небольшое потепление, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

Также мы писали о том, что в Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев про "температурные качели" в первые дни января.

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Видео: РБК-Украина 

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Новости Украины Гидрометцентрнародный синоптикНаталка Диденко
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