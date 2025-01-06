Многотонные, дырявые, квадратные: самые странные деньги мира

Денежные знаки разных стран мира поражают своим многообразием и оригинальностью. Некоторые из них выделяются необычными материалами, формами и даже световыми эффектами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести самых уникальных видах денег, которые привлекают внимание коллекционеров и путешественников.

Пластиковые банкноты

В отличие от традиционных бумажных купюр, некоторые страны перешли на использование пластиковых банкнот. Австралия стала первой страной, которая внедрила полимерные банкноты в 1988 году.

Преимущества таких купюр включают долговечность, устойчивость к влаге и загрязнениям, а также сложность подделки. Сегодня пластиковые деньги используются в Канаде, Новой Зеландии, Вьетнаме и других странах.

Однако в условиях экстремальной жары и влажного климата они могут деформироваться, что ограничивает их использование в некоторых регионах.

Пластиковая румынская банкнота (фото: Википедия)

Светящиеся банкноты

Дизайн южнокорейских банкнот стал инновационным благодаря идее создания светящихся купюр. Южнокорейские разработчики решили облегчить жизнь людям, которые расплачиваются в темноте, например, в такси ночью.

Особенность таких купюр заключается в том, что светится лишь верхняя часть, на которой нанесена специальная краска. Эта краска светится без потребности в ультрафиолетовом освещении.

Каждая купюра имеет свой оттенок света: 1000 корейских вон (KRW) - синий, 5000 KRW - красноватый, а 10 000 KRW - зеленоватый. Такой дизайн делает использование купюр более удобным в темных условиях, что очень практично для повседневной жизни.

Южнокорейская банкнота, которая светится - при свете (фото: ebay.com)

Южнокорейская банкнота, которая светится - в темноте (фото: ebay.com)

Квадратные монеты

Обычно монеты имеют круглую форму, но существуют и исключения. На Карибских островах, таких как Аруба и Багамы, используются квадратные монеты.

Например, на Арубе в обращении есть монета номиналом 50 центов, известная как "йотин", которая имеет квадратную форму с закругленными углами. На Багамах выпускается монета в 15 центов аналогичной формы. Такие монеты не только выделяются своим дизайном, но и облегчают их распознавание на ощупь.

Квадратные монеты используют во многих странах (фото: portlandcoins.blogspot.com)

Монеты с отверстием

Монеты с отверстием в центре встречаются в разных культурах и эпохах. В Дании с 1990-х годов выпускают монеты с отверстиями, чтобы незрячие люди могли легко определить их номинал на ощупь.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 крон имеют отверстия разного диаметра. Кроме того, такие монеты можно нанизать на веревку для удобства ношения. Подобные монеты с отверстиями также использовались в Японии и Китае.

Различные виды монет с отверстиями (фото: coincommunity.com)

Доллары Диснея

В тематических парках и магазинах Disney в США использовалась собственная валюта - доллары Диснея. Купюры номиналом 1, 5, 10 и 50 долларов украшены изображениями популярных персонажей, таких как Микки Маус и Гуфи.

Эти деньги принимались к оплате на территории парков, магазинов и круизных лайнеров Disney. Хотя в 2016 году выпуск долларов Диснея был прекращен, они остаются популярными среди коллекционеров. Их уникальный дизайн и ограниченное количество делают их ценными сувенирами.

Доллары Диснея (фото: Википедия)

Камни Раи

На острове Яп в Микронезии в качестве валюты использовались огромные каменные диски с отверстиями в центре, известные как камни Раи. Размер таких "монет" варьировался от нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре.

Из-за их массивности камни редко перемещали; право собственности передавалось устно. Несмотря на то, что камни Раи практически вышли из обращения, некоторые племена до сих пор используют их в традиционных церемониях. Считается, что эта система стала прообразом современных криптовалют.

Камень Раи (фото: Википедия)