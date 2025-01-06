Багатотонні, діряві, квадратні: найдивніші гроші світу

Грошові знаки різних країн світу вражають своїм різноманіттям та оригінальністю. Деякі з них виділяються незвичними матеріалами, формами та навіть світловими ефектами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість найунікальніших видів грошей, які привертають увагу колекціонерів та мандрівників.

Пластикові банкноти

На відміну від традиційних паперових купюр, деякі країни перейшли на використання пластикових банкнот. Австралія стала першою країною, яка впровадила полімерні банкноти у 1988 році.

Переваги таких купюр включають довговічність, стійкість до вологи та забруднень, а також складність підробки. Сьогодні пластикові гроші використовуються в Канаді, Новій Зеландії, В’єтнамі та інших країнах.

Проте в умовах екстремальної спеки та вологого клімату вони можуть деформуватися, що обмежує їх використання в деяких регіонах.

Пластикова румунська банкнота (фото: Вікіпедія)

Банкноти, що світяться

Дизайн південнокорейських банкнот став інноваційним завдяки ідеї створення купюр, що світяться. Південнокорейські розробники вирішили полегшити життя людям, які розплачуються в темряві, наприклад, в таксі вночі.

Особливість таких купюр полягає в тому, що світиться лише верхня частина, на якій нанесена спеціальна фарба. Ця фарба світиться без потреби в ультрафіолетовому освітленні.

Кожна купюра має свій відтінок світла: 1000 корейських вон (KRW) - синій, 5000 KRW - червонуватий, а 10 000 KRW - зеленуватий. Такий дизайн робить використання купюр зручнішим у темних умовах, що дуже практично для повсякденного життя.

Південнокорейська банкнота, яка світиться - при свтілі (фото: ebay.com)

Південнокорейська банкнота, яка світиться - у темряві (фото: ebay.com)

Квадратні монети

Зазвичай монети мають круглу форму, але існують і винятки. На Карибських островах, таких як Аруба і Багами, використовуються квадратні монети.

Наприклад, на Арубі в обігу є монета номіналом 50 центів, відома як "йотин", яка має квадратну форму зі заокругленими кутами. На Багамах випускається монета в 15 центів аналогічної форми. Такі монети не лише виділяються своїм дизайном, а й полегшують їх розпізнавання на дотик.

Квадратні монети використовують у багатьох країнах (фото: portlandcoins.blogspot.com)

Монети з отвором

Монети з отвором у центрі зустрічаються в різних культурах і епохах. У Данії з 1990-х років випускають монети з отворами, щоб незрячі люди могли легко визначити їхній номінал на дотик.

Монети номіналом 1, 2 і 5 крон мають отвори різного діаметра. Крім того, такі монети можна нанизати на мотузку для зручності носіння. Подібні монети з отворами також використовувалися в Японії та Китаї.

Різні види монет с отворами (фото: coincommunity.com)

Долари Діснея

У тематичних парках і магазинах Disney у США використовувалася власна валюта - долари Діснея. Купюри номіналом 1, 5, 10 і 50 доларів прикрашені зображеннями популярних персонажів, таких як Міккі Маус і Гуфі.

Ці гроші приймалися до оплати на території парків, магазинів і круїзних лайнерів Disney. Хоча в 2016 році випуск доларів Діснея був припинений, вони залишаються популярними серед колекціонерів. Їхній унікальний дизайн і обмежена кількість роблять їх цінними сувенірами.

Долари Діснея (фото: Вікіпедія)

Камені Раї

На острові Яп у Мікронезії в ролі валюти використовувалися величезні кам’яні диски з отворами в центрі, відомі як камені Раї. Розмір таких "монет" варіювався від кількох сантиметрів до кількох метрів у діаметрі.

Через їхню масивність камені рідко переміщували; право власності передавалося усно. Незважаючи на те, що камені Раї практично вийшли з обігу, деякі племена досі використовують їх у традиційних церемоніях. Вважається, що ця система стала прообразом сучасних криптовалют.

Камень Раї (фото: Вікіпедія)