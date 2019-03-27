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Бігав з ножем в руках: у Маріуполі чоловік покалічив трьох людей

STYLERЖиття    27.03.2019 - 16:50
Бігав з ножем в руках: у Маріуполі чоловік покалічив трьох людей
Напав на перехожих із ножем (Колаж РБК-Україна)

Чоловік з ножем кидався на перехожих і вимагав гроші

У Маріуполі чоловік з ножем нападав на перехожих і вимагав гроші. Протягом двох годин його жертвами стали три людини.

Всі злочини були вчинені в Лівобережному районі Маріуполя. Очевидці розповіли, що чоловік підкрадався на вулиці до перехожих, бив їх ножем, а потім відбирав гроші, телефони та цінні речі. Першими жертвами злочинця стали 39-річна жінка та 59-річний чоловік. Обох госпіталізували після нападу – у них численні проникаючі поранення і пошкоджені внутрішні органи. Як повідомили медики, стан потерпілих оцінюється як важкий.

Третьою жертвою злочинця став батько потерпілого. Грабіжник знайшов у вкраденому телефоні номер батька, 84-річного пенсіонера. Він подзвонив і обманом виманив його на зустріч. Далі він почав пенсіонеру погрожувати ножем і вимагати гроші.

Під час вчинення третього злочину поліція вже проводила розшукові заходи, так як одна з жертв змогла описати злочинця.

"Район, в якому діяв нальотчик, повністю перекрили, як і шляхи його можливого відходу. Над розкриттям серії тяжких злочинів одночасно працювали близько 150 поліцейських. Прочісували вулиці, опитували можливих свідків, перевіряли раніше судимих", - зазначив в. о. начальника сектору кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції Ігор Кара.

Бігав з ножем в руках: у Маріуполі чоловік покалічив трьох людей

Нападав з ножем на перехожих (Національна поліція України)

Співробітники правоохоронних органів виявили його під час нападу на пенсіонера і змогли затримати його, хоча він спробував втекти з місця події.

З'ясувалося, що грабіжник – місцевий житель, 1992 року народження. Він наркозалежний і раніше вже був засуджений за грабіж. Під час першого злочину він напав на жінку, але вона змогла відбитися від грабіжника і покликати на допомогу.

У затриманого були виявлені особисті речі всіх трьох жертв – мобільні телефони, гроші і навіть пачка дамських цигарок. Також при ньому було і зброя – ніж.

Бігав з ножем в руках: у Маріуполі чоловік покалічив трьох людей

Знаряддя злочину (Національна поліція України)

На допиті він зізнався у скоєнні злочинів і пояснив, що йому "не вистачало на дозу". За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 та 4 статті 187 (Розбій) КК України. Якщо вина підозрюваного буде доведена, то він відправиться у в'язницю на 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що п'яна жінка побила фельдшера, який приїхав рятувати її дитину від смерті.

А також розповідали про те, що у Каневі школяр тримає в страху весь клас, так як регулярно нападає на однокласників.

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