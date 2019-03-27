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Бегал с ножом в руках: в Мариуполе мужчина покалечил троих человек

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 16:50
Бегал с ножом в руках: в Мариуполе мужчина покалечил троих человек
Напал на прохожих с ножом (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина с ножом бросался на прохожих и требовал деньги

В Мариуполе мужчина с ножом в руках нападал на прохожих и требовал деньги. В течении двух часов его жертвами стали три человека.

Все преступления были совершенны в Левобережном районе Мариуполя. Очевидцы рассказали, что мужчина подкрадывался на улице к прохожим, бил их ножом, а потом отбирал деньги, телефоны и ценные вещи. Первыми жертвами преступника стали 39-летняя женщина и 59-летний мужчина. Обоих после нападения госпитализировали – у них многочисленные проникающие ранения и повреждены внутренние органы. Как сообщили медики, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Третьей жертвой преступника стал отец пострадавшего. Грабитель нашел в украденном телефоне номер отца, 84-летнего пенсионера. Он позвонил и обманом выманил его на встречу. Далее он начал пенсионеру угрожать ножом и требовать деньги.

Во время совершения третьего преступления полиция уже проводила розыскные мероприятия, так как одна из жертв смогла описать преступника.

"Район, в котором действовал налетчик, полностью перекрыли, как и пути его возможного ухода. Над раскрытием серии тяжких преступлений одновременно работали около 150 полицейских. Прочесывали улицы, опрашивали возможных свидетелей, проверяли ранее судимых", - отметил и. о. начальника сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции Игорь Кара.

Бегал с ножом в руках: в Мариуполе мужчина покалечил троих человек

Нападал с ножом на прохожих (Национальная полиция Украины)

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его во время нападения на пенсионера и смогли задержать его, хотя он попытался сбежать с места происшествия.

Выяснилось, что грабитель – местный житель, 1992 года рождения. Он наркозависимый и ранее уже был осужден за грабеж. Во время первого преступления он напала на женщину, но она смогла отбиться от грабителя и позвать на помощь.

У задержанного были обнаружены личные вещи всех трех жертв – мобильные телефоны, деньги и даже пачка женских сигарет. Также при нем было и оружие – нож.

Бегал с ножом в руках: в Мариуполе мужчина покалечил троих человек

Орудие преступления (Национальная полиция Украины)

На допросе он признался в совершении преступлений и объяснил, что ему "не хватало на дозу". По данному факту открыто уголовное производство по части 3 и 4 статьи 187 (Разбой) УК Украины. Если вина подозреваемого будет доказана, то он отправится в тюрьму на 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пьяная женщина избила фельдшера, который приехал спасать ее ребенка от смерти.

А также рассказывали о том, что в Каневе школьник держит в страхе весь класс, так как регулярно нападает на одноклассников.

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