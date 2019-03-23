Началась паника: оккупанты массово похищают людей на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В сети жители ОРДЛО жалуются на участившиеся похищения людей

Жители ОРДЛО массово исчезают и их местонахождение остается неизвестным. В социальных сетях все чаще описываются подобные инциденты, о которых рассказывают сами напуганные жители временно оккупированных территорий на Донбассе.

Крайний аналогичный случай произошел в захваченной боевиками "ДНР" Макеевке 14 марта. В пабликах сообщили о том, что 45-летний мужчина выехал на автомобиле в центре города с территории Красного рынка, но дома так и не появился.

Родные и близкие пропавшего мужчины опубликовали в сети объявления, в которых просят сообщить любую информацию о его местонахождении.

В сети пишут объявления о пропавших людях (фото: "Типичная Макеевка")

Машину мужчины позже обнаружили в районе Ханженково.

Добавим, что по данным подконтрольного одному из вожаков группировки "ДНР" Андрею Пургину паблика "Донецкий Абориген", на территории ОРДЛО в последнее время бесследно исчезли 8 человек.

Отмечается, что все пропавшие занимались обменом валюты.

По информации известного журналиста и блогера Дениса Казанского, "менял" боевики перехватывают по дороге - и дальнейшая их судьба неизвестна.

"В каждом случае человек исчезал, а его машину находили брошенной где-то на окраине города. Похищение людей, криминальный беспредел - реалии ОРДЛО. В официальных СМИ "ДНР" об этом не пишут, конечно", - говорится в его сообщении в Twitter.

Фото: скрин twitter.com/den_kazansky

В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются беспределом на оккупированных территориях Донбасса, но отмечают, что жители ОРДЛО должны быть к этому готовы:

"Ну, хотели справедливости... получите";

"Какие менялы в счастливой "республике"? Они в СССР хотели"...

Как говорится на ресурсе "Восточный вариант", "менялы-валютчики" действительно часто становятся жертвами нападений и вымогательства в ОРДЛО. И чаще всего такие случаи происходят именно в Макеевке.

Как сообщалось ранее, по данным Харьковской правозащитной группы, с начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года исчезли или были похищены до 4 тыс. человек.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе боевики застрелили мирного жителя, который пас на поле стадо. Убийцы решили скрыть данное преступление и закопали бездыханное тело мужчины в ближайшей лесопосадке.

Напомним, ранее на оккупированном Донбассе боевик застрелил местного жителя. Также сообщается, что оккупационная "администрация" РФ пытается скрыть информацию о данном инциденте.