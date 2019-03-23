ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на Донбасі

STYLERВійна    23.03.2019 - 15:01
Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У мережі жителі ОРДЛО скаржаться на часті викрадення людей

Мешканці ОРДЛО масово зникають і їх місцезнаходження залишається невідомим. У соціальних мережах все частіше описуються подібні інциденти, про які розповідають самі налякані мешканці тимчасово окупованих територій на Донбасі.

Крайній аналогічний випадок стався у захопленій бойовиками "ДНР" Макіївці 14 березня. У пабліках повідомили про те, що 45-річний чоловік виїхав на автомобілі в центрі міста з території Червоного ринку, але вдома так і не з'явився.

Рідні та близькі зниклого чоловіка опублікували в мережі оголошення, в яких просять повідомити будь-яку інформацію про його місцезнаходження.

Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на Донбасі

В мережі пишуть оголошення про зниклих людей (фото: "Типова Макіївка")

Машину чоловіки пізніше виявили в районі Ханженково.

Додамо, що за даними підконтрольного одного з ватажків угруповання "ДНР" Андрію Пургін пабліка "Донецький Абориген", на території ОРДЛО останнім часом безслідно зникли 8 осіб.

Зазначається, що всі зниклі займалися обміном валюти.

За інформацією відомого журналіста і блогера Дениса Казанського, "міняйл" бойовики перехоплюють по дорозі - і подальша їх доля невідома.

"У кожному випадку людина зникала, а її машину знаходили кинутою десь на околиці міста. Викрадення людей, кримінальний "бєспрєдєл" - реалії ОРДЛО. В офіційних ЗМІ "ДНР" про це не пишуть, звичайно", - йдеться у повідомленні на Twitter.

Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на Донбасі

Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на ДонбасіФото: скрін twitter.com/den_kazansky

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються свавіллям на окупованих територіях Донбасу, але відзначають, що жителі ОРДЛО повинні бути до цього готові:

  • "Ну, хотіли справедливості... отримайте";
  • "Які міняли в щасливою "республіці"? Вони до СРСР хотіли"...

Як йдеться на ресурсі "Східний варіант", "міняйли-валютники" дійсно часто стають жертвами нападів та вимагання в ОРДЛО. І найчастіше такі випадки трапляються саме в Макіївці.

Як повідомлялося раніше, за даними Харківської правозахисної групи, з початку конфлікту на Донбасі у квітні 2014 року зникли або були викрадені до 4 тис. осіб.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі бойовики застрелили мирного жителя, який пас на полі стадо. Вбивці вирішили приховати цей злочин і закопали бездиханне тіло чоловіка в найближчій лісопосадці.

Нагадаємо, раніше на окупованому Донбасі бойовик застрелив місцевого жителя. Також повідомляється, що окупаційна адміністрація РФ намагається приховати інформацію про даний інцидент.

Буде наш: Поклонська заявила про наміри РФ щодо Донбасу Боже, зупини цей жах! Куля снайпера обірвала життя воїна ЗСУ (фото)
Новини України ДонбасОРДЛО
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся