Бізнесмен убив королеву краси на очах у туристів з-за ревнощів

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Він убив її кращого друга

В Таїланді в провінції Чонбурі на очах у туристів бізнесмен Панью Інгана, який був закоханий в екс-королеву краси Павину Нем'юенгрук, вбив дівчину і її кращого друга. Про це повідомляє видання The Sun.

Павина з дургом відзначали день народження. За попередніми даними, причиною вбивства стала відмова дівчини бізнесменові. Він зробив їй пропозицію руки і серця, але та не захотіла виходити за нього заміж.

Чоловік вирішив, що Павина відпочиває зі своїм хлопцем і з ревнощів убив обох, хоча, як виявилося, її друг мав гомосексуальну орієнтацію.

Панью Інгана – власник гоу-гоу-бару на Пхукеті, де колишня королева краси раніше працювала танцівницею.

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Також ми писали про те, що близькі вбитого в Лазурному Херсонської області киянина В'ячеслава Голенко не вірять в офіційну версію загибелі хлопця. Напередодні загибелі хлопець відпочивав в клубі "Апельсин", а потім зник. Незабаром тіло молодого чоловіка знайшли на пляжі.

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