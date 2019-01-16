ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Біль у грудях: мера Миколаєва екстрено госпіталізували

STYLERЖиття    16.01.2019 - 18:07
Біль у грудях: мера Миколаєва екстрено госпіталізували
Колаж РБК-Україна

Олександр Сенкевич зліг у лікарню

У середу, 16 січня, мер Миколаєва Олександр Сенкевич був екстрено госпіталізований. В 4-у міську лікарню його відвезли прямо з робочого кабінету.

Біль у грудях: мера Миколаєва екстрено госпіталізували

Олександр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

Як повідомляють миколаївські ЗМІ, в районі обіду міський голова відчув різкий біль у грудях і був доставлений в лікарню на вулиці Адмірала Макарова для проведення медичного обстеження.

Відомо, що Сенкевичу зробили дві кардіограми і МРТ-дослідження.

У приймальні мера Миколаєва повідомили, що він з сьогоднішнього дня перебуває на лікарняному.

Біль у грудях: мера Миколаєва екстрено госпіталізували

Олександр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

У той же час, сайт "Преступности НЕТ" з посиланням на власні джерела пише, що Сенкевич, який раніше скаржився на здоров'я, нібито не госпіталізований, а був у лікарні для проходження планового медогляду та здачі аналізів.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2018 року меру Миколаєва стало погано під час засідання "бюджетної" комісії.

"Щось мені погано, піду полежу", - сказав він і вийшов із залу.

Раніше в столиці народний депутат України від партії "Народний фронт" потрапила в аварію разом зі своїм чотирирічним сином.

Також ми писали про те, що на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якого у лікарні опинилася екс-парламентарій.

Крім того, повідомлялося, що в Бердянську 10-місячна дитина потрапила в аварію разом зі своєю мамою.

Порошенко висловив співчуття через смерть мера Гданська НАЗК внесло припис меру Трускавця
Новини України мэрАлександр Сенкевич
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся