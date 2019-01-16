Біль у грудях: мера Миколаєва екстрено госпіталізували

Колаж РБК-Україна

Олександр Сенкевич зліг у лікарню

У середу, 16 січня, мер Миколаєва Олександр Сенкевич був екстрено госпіталізований. В 4-у міську лікарню його відвезли прямо з робочого кабінету.

Олександр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

Як повідомляють миколаївські ЗМІ, в районі обіду міський голова відчув різкий біль у грудях і був доставлений в лікарню на вулиці Адмірала Макарова для проведення медичного обстеження.

Відомо, що Сенкевичу зробили дві кардіограми і МРТ-дослідження.

У приймальні мера Миколаєва повідомили, що він з сьогоднішнього дня перебуває на лікарняному.

Олександр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

У той же час, сайт "Преступности НЕТ" з посиланням на власні джерела пише, що Сенкевич, який раніше скаржився на здоров'я, нібито не госпіталізований, а був у лікарні для проходження планового медогляду та здачі аналізів.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2018 року меру Миколаєва стало погано під час засідання "бюджетної" комісії.

"Щось мені погано, піду полежу", - сказав він і вийшов із залу.

Раніше в столиці народний депутат України від партії "Народний фронт" потрапила в аварію разом зі своїм чотирирічним сином.

Також ми писали про те, що на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якого у лікарні опинилася екс-парламентарій.

Крім того, повідомлялося, що в Бердянську 10-місячна дитина потрапила в аварію разом зі своєю мамою.