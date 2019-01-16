ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 18:07
Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали
Коллаж РБК-Украина

Александр Сенкевич слег в больницу

В среду, 16 января, мэр Николаева Александр Сенкевич был экстренно госпитализирован. В 4-ю городскую больницу его увезли прямо из рабочего кабинета.

Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали

Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

Как сообщают николаевские СМИ, в районе обеда городской глава почувствовал резкую боль в груди и был доставлен в больницу на улице Адмирала Макарова для проведения медицинского обследования. 

Известно, что Сенкевичу сделали две кардиограммы и МРТ-исследование.

В приемной мэра Николаева сообщили, что он с сегодняшнего дня находится на больничном.

Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали

Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

В то же время, сайт "Преступности НЕТ" со ссылкой на собственные источники пишет, что Сенкевич, который ранее жаловался на здоровье, якобы не госпитализирован, а был в больнице для прохождения планового медосмотра и сдачи анализов.

Отметим, что в конце декабря 2018 года мэру Николаева стало плохо во время заседания "бюджетной" комиссии.

"Что-то мне плохо, пойду полежу", - сказал он и вышел из зала.

Ранее в столице народный депутат Украины от партии "Народный фронт" попала в аварию вместе со своим четырехлетним сыном.

Также мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого в больнице оказалась экс-парламентарий.

Кроме того сообщалось, что в Бердянске 10-месячный ребенок попал в аварию вместе со своей мамой.

Порошенко выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска НАПК внесло предписание мэру Трускавца
Новости Украины мэрАлександр Сенкевич
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь