Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали

Александр Сенкевич слег в больницу
В среду, 16 января, мэр Николаева Александр Сенкевич был экстренно госпитализирован. В 4-ю городскую больницу его увезли прямо из рабочего кабинета.
Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)
Как сообщают николаевские СМИ, в районе обеда городской глава почувствовал резкую боль в груди и был доставлен в больницу на улице Адмирала Макарова для проведения медицинского обследования.
Известно, что Сенкевичу сделали две кардиограммы и МРТ-исследование.
В приемной мэра Николаева сообщили, что он с сегодняшнего дня находится на больничном.
Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)
В то же время, сайт "Преступности НЕТ" со ссылкой на собственные источники пишет, что Сенкевич, который ранее жаловался на здоровье, якобы не госпитализирован, а был в больнице для прохождения планового медосмотра и сдачи анализов.
Отметим, что в конце декабря 2018 года мэру Николаева стало плохо во время заседания "бюджетной" комиссии.
"Что-то мне плохо, пойду полежу", - сказал он и вышел из зала.
Ранее в столице народный депутат Украины от партии "Народный фронт" попала в аварию вместе со своим четырехлетним сыном.
Также мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого в больнице оказалась экс-парламентарий.
Кроме того сообщалось, что в Бердянске 10-месячный ребенок попал в аварию вместе со своей мамой.