Боль в груди: мэра Николаева экстренно госпитализировали

Коллаж РБК-Украина

Александр Сенкевич слег в больницу

В среду, 16 января, мэр Николаева Александр Сенкевич был экстренно госпитализирован. В 4-ю городскую больницу его увезли прямо из рабочего кабинета.

Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

Как сообщают николаевские СМИ, в районе обеда городской глава почувствовал резкую боль в груди и был доставлен в больницу на улице Адмирала Макарова для проведения медицинского обследования.

Известно, что Сенкевичу сделали две кардиограммы и МРТ-исследование.

В приемной мэра Николаева сообщили, что он с сегодняшнего дня находится на больничном.

Александр Сенкевич (фото: senkevich.aleksandr)

В то же время, сайт "Преступности НЕТ" со ссылкой на собственные источники пишет, что Сенкевич, который ранее жаловался на здоровье, якобы не госпитализирован, а был в больнице для прохождения планового медосмотра и сдачи анализов.

Отметим, что в конце декабря 2018 года мэру Николаева стало плохо во время заседания "бюджетной" комиссии.

"Что-то мне плохо, пойду полежу", - сказал он и вышел из зала.

Ранее в столице народный депутат Украины от партии "Народный фронт" попала в аварию вместе со своим четырехлетним сыном.

Также мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого в больнице оказалась экс-парламентарий.

Кроме того сообщалось, что в Бердянске 10-месячный ребенок попал в аварию вместе со своей мамой.