Хвороби, від яких захищає риб'ячий жир: способи прийому та дози

Риб'ячий жир сьогодні - це не гидотна рідина, яку змушували пити дітей за радянських часів. Тепер добавка доступна в капсулах, які достатньо просто запити водою.
Кому треба приймати добавку, від яких хвороб вона захистить, про способи застосування та дози, розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Лікарі ВООЗ рекомендують вживати 1-2 порції риби щотижня, із яких один прийом - риба жирних сортів. Але чи всі так роблять?
Всі ми знаємо про важливий вплив на здоров’я корисних речовин, що містяться в рибі, риб’ячому жирі, але вживаємо рибу недостатньо часто.
Риб'ячий жир - це жири або олії, отримані з тканин глибоководних риб, таких як лосось, скумбрія, оселедець, тунець, сардини, озерна форель.
Активними інгредієнтами риб’ячого жиру є Омега-3 жирні кислоти, основними типами яких є ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA).
Звичайна риба, тварини та рослини містять дуже мало EPA та DHA, і тільки глибоководна риба багата EPA та DHA.
Фото: Рибу треба вживати частіше (pixabay)
EPA може знизити рівень холестерину, регулювати ліпіди в крові, очищати тромби, сприяти кровообігу та запобігати атеросклерозу, що дуже корисно для здоров’я серцево-судинної та цереброваскулярної систем.
DHA є важливим компонентом мозку та нервової системи. DHA може активувати клітини мозку, покращити пам'ять і затримати процес старіння мозку. Водночас DHA також може покращити та покращити зір.
"Риб'ячий жир безпечний і, як правило, не має побічних ефектів", - зазначає медик.
Рекомендується, щоб дорослі приймали від 2000 мг до 3000 мг добавок риб’ячого жиру на день.
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