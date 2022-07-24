Болезни, от которых защищает рыбий жир: способы приема и дозы

Почему и кому рыбий жир важен

Врачи ВОЗ рекомендуют употреблять 1-2 порции рыбы в неделю, из которых один прием - рыба жирных сортов. Но все ли так делают?

Все мы знаем о важном влиянии на здоровье полезных веществ, содержащихся в рыбе, рыбьем жире, но употребляем рыбу недостаточно часто.

Что такое рыбий жир, почему он такой полезный?

Рыбий жир - это жиры или масла, полученные из тканей глубоководных рыб, таких как лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сардины, озерная форель.

Активными ингредиентами рыбьего жира являются Омега-3 жирные кислоты, основными типами которых являются эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

Обычная рыба, животные и растения содержат очень мало EPA и DHA, и только глубоководная рыба богата EPA и DHA.

Фото: рыбу надо употреблять чаще (pixabay)

Чем полезны EPA и DHA

EPA может снизить уровень холестерина, регулировать липиды в крови, очищать тромбы, способствовать кровообращению и предотвращать атеросклероза, что очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем.

DHA является важным компонентом мозга и нервной системы. DHA может активировать клетки мозга, улучшить память и задержать процесс старения мозга. В то же время DHA также может улучшить и улучшить зрение.

Сколько рыбьего жира надо принимать?

"Рыбий жир безопасен и, как правило, не имеет побочных эффектов", - отмечает медик.

Рекомендуется, чтобы взрослые принимали от 2000 мг до 3000 мг добавок рыбьего жира в день.