Від хворої щитовидки до стресу: як волосся може розповісти про ваше здоров'я

Ваше волосся може розповісти про проблеми зі здоров'ям. Мляве, сиплеться, лупа або посічене? Дослідження показують, що зміни зовнішнього вигляду, текстури або густоти волосся можуть свідчити про те, що вам треба до лікаря.

Проблеми з щитовидною залозою

Так, Доктор Шарлотта Вудворд каже, що люди, які мають проблеми зі щитовидною залозою, можуть відчувати втрату волосся та зміну зовнішнього вигляду волосся.

Це може бути пов’язано з гіпотиреозом - розладом, при якому щитовидна залоза не виробляє достатньо тиреоїдних гормонів.

"Це може призвести до втрати волосся, а також до інших симптомів, включаючи втому, чутливість до холоду, дискомфорт у суглобах, біль у м’язах, опухле обличчя та збільшення ваги", - зазначила медик.

Лікарка додала, що окрім втрати волосся, багато проблем із щитовидною залозою створюють ризик розвитку гніздової алопеції (часткового облисіння), аутоімунного синдрому втрати волосся.

Така алопеція виникає у вигляді круглих залисин у будь-якій частині шкіри голови у чоловіків, жінок і навіть малюків. Зазвичай вона з’являється нізвідки, навіть протягом кількох днів.

Синдром Кушинга

Якщо ваше волосся ламке, можливо, ви страждаєте від синдрому Кушинга.

Це незвичайний розлад, який характеризується надлишком кортизолу, основного гормону стресу в організмі.

Ламке волосся є лише одним із симптомів, і люди, які страждають на це захворювання, також можуть відчувати підвищений артеріальний тиск, втому та дискомфорт у спині.

Фото: Ламке волосся може свідчити про стрес (freepik)

Анемія

Багатьом людям доведеться вибирати волосся зі своєї щітки, але якщо ви бачите незвичну кількість волосся, це може бути спричинено анемією.

Це значить, що вашому організму не вистачає заліза.

Тимчасові гормональні збої

Випадання волосся також може виникнути (тимчасово) у відповідь на швидке підвищення рівня естрогену, як це спостерігається після вагітності або припинення прийому протизаплідних таблеток.

Дефіцит білка

Білок необхідний для росту та здоров’я волосся, а брак білка пов’язують із витонченням і випаданням волосся.

Оскільки перетравлення білка може бути проблематичним для тих, хто має розлади шлунково-кишкового тракту або тих, хто нещодавно переніс операцію шунтування шлунка, варто звертатися до лікаря.

Стрес

Існує гіпотеза про те, що хронічний стрес відіграє роль у посивінні волосся, викликаючи пошкодження ДНК і зменшуючи кількість клітин, що виробляють пігмент у волосяних фолікулах.

При цьому точно доведено, що гени в першу чергу впливають на те, коли ваше волосся сивіє.