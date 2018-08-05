"Велика психологічна травма": дитячий психолог розповіла про стан побитої в Одесі дівчинки

Фото: Буллінг в школі (instagram.com/klimovapsy)

Відповідальність, яку понесуть батьки підозрюваних — штраф у розмірі 51 гривні

31 липня в Одесі група підлітків жорстоко розправилася зі своєю ровесницею. Інцидент стався між покинутим дитячим садком та 69-ю школою, коли однокласники неповнолітньої дівчинки побили її й викрали особисті речі. Неповнолітні дівчата били свою жертву, знімали це на відео, а знущання виклали в соцмережі. Дитячий психолог Марія Штепура розповіла "ТСН" в якому стані перебуває постраждала.

Після появи резонансного відео побиття дівчинки в соціальних мережах, правоохоронні органи переконали написати батьків постраждалої заяву в поліцію.

"Ми їздили до мами додому, намагалися поговорити, що її дитина буде захищена. Такого жаху ми не зустрічали. А якщо у дитини б лопнула судина в голові? Це могло спричинити смерть", — каже волонтер громадської організації Катерина Розкидна.

Дівчина, яку підозрюють в організації нападу на своїх сторінках у соціальних мережах раніше вже публікувала відео бійок зі своєю участю, але цей ролик дитячий психолог навіть додивитися до кінця не може. Лікар вважає, що на реабілітацію потерпілої знадобиться не менше року.

"Вони повинні понести відповідальність, тому що відповідальність у цій ситуації – це певне створення меж, які необхідні цим дівчатам. Я думаю, що психологічна травма, яку отримала дівчина, набагато більше, ніж фізична травма", — вважає дитячий психолог Марія Штепура.

Після того, як резонансне відео було оприлюднено в ЗМІ, в мережах стали бурхливо коментувати те, що трапилося. Багато користувачів глибоко обурені рівнем шкільного і батьківського виховання, деякі вимагають проведення екскурсій у в'язницю для нападників і кримінальної відповідальності для батьків. Голова міського управління освіти звернулася в школи міста для попередження такого явища. Батьків вона закликала уважніше слідкувати за дітьми і проводити з ними більше часу.

"Однозначно, велика частина відповідальності лежить на батьках, тому що більше всього часу діти проводять в сім'ї", — погоджується дитячий психолог Марія Штепура.

Потерпіла дівчинка і її батьки поки не дають ніяких коментарів представникам ЗМІ. Вже відомо, що кримінальної відповідальності за побиття школярки діти не понесуть, тому що вони неповнолітні. З ними провели бесіду, а їх батькам загрожує штраф у 51 гривню.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що нещодавно радник глави ГУ НПУ в Одеській області Руслан Форостяк прокоментував резонансне побиття дівчинки.

Слід нагадати, що нещодавно в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку.

Раніше ми розповідали, що нещодавно в Одеській області побили багатодітну матір.

Відео: (video.rbc.ua)