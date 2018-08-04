"Моральні уроди": в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку (відео)

Колаж РБК-Україна

Нелюди знущалися над дівчинкою, били її і потім пограбували

У житловому масиві Черьомушки, в Одесі сталося жахливе – на вулиці біля школи підлітки побили дівчинку і викрали її речі. "Нелюди" знущалися над дівчинкою, били її і, згодом, пограбували. Пізніше в мережі з'явилося жахливе відео, а де можна побачити це злочин. Зараз бачив опубліковано на сторінці користувача Сергій Павлович Facebook.

Сергій Павлович просить користувачів соцмережі допомогти пізнати порушників і притягнути їх до відповідальності: "Хлопці, Черемушки 31 липня 2018 року, біля покинутого дитячого садка і школою 69. SOS, прошу максимальний репост. Нехай батьки побачать своїх "з*чек". Батьки, ось як виглядає ваше байдужість до своїх дітей. А у недо-хлопчиків коментують те, що відбувається, видно "бубонці" дзвеніли від страху, що залишалося тільки підбурювати. Дивіться, батьки, яких чоловіків виховали – ур*дов".

ЅОЅ! Прошу впізнати даних осіб!Ось звідки така дитяча ненависть один до одного ? Батьки або педагоги вчать у школі ? Прошу максимальний репост і розібратися в даній ситуації і покарати винних !Малиновський район!Просто жах !Дана ситуація відбувається поруч з СШ69 Опубліковано Сергеєм Павловичем П'п'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Відео: Підлітки б'ють ногами дівчинку, яка лежала на землі (facebook.com/Сергей Павлович)

Відразу після публікації відео, про подію стало відомо поліції. В органах заявили, що це справа розглядається як кримінальний злочин. Також додали, що постраждалої дівчинки нададуть психологічну допомогу фахівці департаменту.

На даний момент поліція встановила особи всіх учасників цієї резонансної справи. Як виявилося, всі вони однокласники або навчаються в одній школі. Вирішується питання про відкриття справи за статтею хуліганство групою осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області побили багатодітну матір. На Житомирщині батько жорстоко побив свою восьмирічну дитину. А також з'явилися подробиці про побиту 14-річну дівчинку з Дніпра.

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