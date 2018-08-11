"Будемо будувати": невідомий забудовник погрожує активістам, які виступають проти ТЦ на місці скандальної ділянки в Гостомелі

Кадр з відео facebook.com/poglyadirpin

Активістам загрожують і завели кримінальні справи проти них

Сільрада Гостомеля Київської області провів засідання профільної депутатської комісії. Тема стосувалася припинення дії містобудівних умов і обмежень для проектування об'єкта будівництва на скандальній ділянці землі, де на сьогоднішній день незаконно знищили більше 200 сосен. На цьому місці невідомий забудовник планує побудувати торговий центр. Хоча місцевим жителям обіцяли облаштувати тут лісопарковий комплекс.

За словами місцевого активіста Антона Кудінова земельна комісія продовжила дію "призупинення" містобудівних умов для забудовника. Проте присутній на зазначеному засіданні представник забудовника Володимир Демченко заявив, що незважаючи на опір місцевих жителів, торговий центр все одно побудують. Про це Демченко розповів журналістам інформагентства "Погляд".

"Коли ці ділянки передавалися першим власникам, їх було чотири — чотири ділянки, чотири власника. Ці чотири особи сплатили чотири квитанції на загальну суму 2,9 млн грн станом на 2004 рік. Ми купували ці земельні ділянки під будівництво торгового центру. На них витрачені гроші. І ми будемо будувати те, що вирішили. В межах існуючого законодавства", — повідомив Володимир Демченко.

Зазначимо, що за документами власником землі, що опинилася в центрі скандала, виступає Денис Друккер, проте активістам досі так і не вдалося поспілкуватися з ним особисто — питання вирішують представники невідомого забудовника.

Обговорення будівництва торгівельного центру в Гостомелі У Гостомельській селищній раді відбулось засідання профільної депутатської комісії. Тема стосувалася призупинення дії містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва вздовж Свято-Покровської вулиці. Нагадаємо, що останній раз за цією адресою було безжально знищено більше 200 живих сосен. Забудовники планують там звести торгівельний центр. Однак , місцеві мешканці - проти. Опубліковано Погляд Приірпіння - інформаційна агенція Четвер, 9 серпня 2018 р.

Відео: facebook.com/poglyadirpin

Раніше STYLER писав про виниклий конфлікт навколо вирубки лісу на зазначеній ділянці: Назад у 90-ті: як "тітушки" і "братки" знищують ліс у Гостомелі.

Активістам і юристам так і не вдалося зрозуміти, за якою "схемою" ласа ділянка перейшла в приватну власність, і хто ж цей невідомий власник. Більш того, у забудовника не було відповідних дозволів на врубку дерев.

"На питання про спилювання дерев вони (ред. — представники забудовника) кажуть: на своїй землі роблю що хочу. Цікаво, що у нас є документ, який вказує, що так відбуватися не може і будь-яка вирубка дерев повинна бути узгоджена і на неї має бути дозвіл. Цей та інші факти протягом їх презентації вказують на багаторазову брехню з їх боку. Тому поки не видно ніяких істотних причин, щоб їм вірити. Чудово, що це побачили й інші представники громадськості, депутати земельної комісії відмовили в продовженні містобудівних умов", — повідомив на своїй Facebook-сторінці активіст Антон Кудінов.

Проект торгового центру у Гостомелі, поданий представником забудовника (скріншот відео facebook.com/poglyadirpin)

І все ж активісти стурбовані — в їх адресу лунають погрози.

"У нас уже є документи, що підтверджують їх бажання і вміння брехати. У нас, до речі, є ще факти і документи, які вказують на корупційні оборудки цих всіх дій... Чи варто говорити, що нам тут вже погрожують зробити все, що вони захочуть, і заведеними кримінальними провадженнями на нас. Ось так вони почули суспільний запит від громадян", — зазначає Антон Кудінов.

Скріншот поста facebook.com/antonio.kudinov

Нагадаємо, боротьба за ділянку лісу в районі житлового комплексу "Чеський двір", вздовж Свято-Покровської вулиці в Гостомелі триває з початку липня. На скандальну ділянку землі площею 0,6 га приїхали лісоруби і "під захистом" молодих людей спортивної зовнішності стали спилювати дерева. На спробу зупинити вирубку до приїзду поліції активіст Антон Кудінов отримав удари.

Протистояння місцевих жителів та представників забудовника тривало близько місяця. Поки всього за один день, незважаючи на заборону сільради, тут зрубали близько 100 сосен. На сьогоднішній день на скандальній ділянці знищено більше 200 дерев.

Після у міський суд Ірпеня було подано заяву про накладення арешту на цю ділянку. Засідання суду переносили через нібито хворобу судді, відповідальної за розгляд даної справи.

За словами Кудінова, засідання суду відбулося. Однак справа поки що так і не закрили.

На даний момент матеріали по цій справі знаходяться на розгляді в правоохоронних органах.

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