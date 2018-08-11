"Будем строить": неизвестный застройщик угрожает активистам, выступающим против ТЦ на месте скандального участка в Гостомеле

Кадр из видео facebook.com/poglyadirpin

Активистам угрожают и завели уголовные дела против них

Сельсовет Гостомеля Киевской области провел заседание профильной депутатской комиссии. Тема касалась приостановления действия градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства на скандальном участке земли, где на сегодняшний день незаконно уничтожили больше 200 сосен. На этом месте неизвестный застройщик планирует построить торговый центр. Хотя местным жителям обещали обустроить здесь лесопарковый комплекс.

По словам местного активиста Антона Кудинова земельная комиссия продолжила действие "приостановки" градостроительных условий для застройщика. Однако присутствующий на указанном заседании представитель застройщика Владимир Демченко заявил, что несмотря на сопротивление местных жителей, торговый центр все равно построят. Об этом Демченко рассказал журналистам информагентства "Погляд".

"Когда эти участки передавались первым собственникам, их было четыре — четыре участка, четыре собственника. Эти четыре человека оплатили четыре квитанции на общую сумму 2,9 млн грн по состоянию на 2004 год. Мы покупали эти земельные участки под строительство торгового центра. На них потрачены деньги. И мы будем строить то, что решили. В рамках существующего законодательства", — сообщил Владимир Демченко.

Отметим, что по документам собственником участка земли, оказавшегося в центре скандала, является некий Денис Друккер, однако активистам до сих пор так не удалось пообщаться с ним лично — вопросы решают представители неизвестного застройщика.

Обговорення будівництва торгівельного центру в Гостомелі У Гостомельській селищній раді відбулось засідання профільної депутатської комісії. Тема стосувалася призупинення дії містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва вздовж Свято-Покровської вулиці. Нагадаємо, що останній раз за цією адресою було безжально знищено більше 200 живих сосен. Забудовники планують там звести торгівельний центр. Однак , місцеві мешканці - проти. Опубліковано Погляд Приірпіння - інформаційна агенція Четвер, 9 серпня 2018 р.

Видео: facebook.com/poglyadirpin

Ранее STYLER писал о возникшем конфликте вокруг вырубки леса на указанном участке: Назад в 90-е: как "титушки" и "братки" уничтожают лес в Гостомеле.

Активистам и юристам так и не удалось понять, по какой "схеме" лакомый участок перешел в частную собственность, и кто же этот неизвестный владелец. Более того, у застройщика не было соответствующих разрешений на врубку деревьев.

"На вопрос о спиливании деревьев они (ред. — представители застройщика) говорят: на своей земле делаю что хочу. Интересно, что у нас есть документ, который указывает, что так происходить не может и любая вырубка деревьев должна быть согласованна и на нее должно быть разрешение. Этот и другие факты в течение их презентации указывают на многократную ложь с их стороны. Поэтому пока не видно никаких существенных причин, чтобы им верить. Замечательно, что это увидели и другие представители общественности, и депутаты земельной комиссии отказали в продолжении градостроительных условий", — сообщил на своей Facebook-страничке активист Антон Кудинов.

Проект торгового центра в Гостомеле, представленный представителем застройщика (скриншот видео facebook.com/poglyadirpin)

И все же активисты обеспокоены — в их адрес уже звучат угрозы.

"У нас уже есть документы, подтверждающие их желание и умение врать. У нас, кстати, есть еще факты и документы, указывающие на коррупционные сделки этих всех действий… Стоит ли говорить, что нам здесь уже угрожают сделать все, что они захотят, и заведенными уголовными делами на нас. Вот так они услышали общественный запрос от граждан", — отмечает Антон Кудинов.

Скриншот поста facebook.com/antonio.kudinov

Напомним, борьба за участок леса в районе жилого комплекса "Чешский двор", вдоль Свято-Покровской улицы в Гостомеле длится с начала июля. На скандальный участок земли площадью 0,6 га приехали лесорубы и "под защитой" молодых людей спортивной внешности стали спиливать деревья. На попытку остановить вырубку до приезда полиции активист Антон Кудинов получил удары.

Противостояние местных жителей и представителей застройщика продолжалось около месяца. Пока всего за один день, несмотря на запрет сельсовета, здесь срубили около 100 сосен. На сегодняшний день на скандальном участке уничтожено больше 200 деревьев.

После в городской суд Ирпеня было подано заявление о наложении ареста на этот участок. Заседание суда переносили из-за якобы болезни судьи, ответственной за рассмотрение данного дела.

По словам Кудинова, заседание суда состоялось. Однако дело пока что так и не закрыли.

На данный момент материалы по этому делу находятся на рассмотрении в правоохранительных органах.

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