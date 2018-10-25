Берiть парасольки с собою: яка погода буде 26 жовтня

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У багатьох областях пройдуть дощі

У п'ятницю, 26 жовтня погода не буде привітною. Повітря буде сирим і очікуються дощі. Про це повідомляє "Meteoprog".

На думку синоптиків, погода, як і раніше залишиться хмарною і сирою. Потепління не передбачається. Вдень по всій країні повітря прогріється не вище +7...+14 градусів тепла.

Фото (glavred.info)

В центральних регіонах країни небо буде зі значною областю, пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі +4...+5, вдень +10...+11°С.

На Заході України, в тому числі, хмарно, але з проясненнями, парасольку краще взяти, адже локально пройде несуттєвий дощ. Уночі буде прохолодно +5...+7, а вдень потеплішає до +10...+12 градусів Цельсія.

У північних областях хмарно, дощ пройде в Сумах. Вночі стовпчики термометрів покажуть +2...+4 вище нуля, вдень потеплішає, але не на багато, всього лише до +7...+9.

У східних регіонах мінлива хмарність, також обіцяють опади. Сухо буде лише в Луганську. Температура повітря вночі +3...+5 градусів за шкалою Цельсія, вдень +7...+11.

В південних областях. Буде мінлива хмарність, у Запоріжжі та Сімферополі пройдуть дощі. Температура повітря вночі не опуститься нижче +5...+6 градусів, а вдень повітря прогріється до температури +11...+14.

Карта погоди (meteoprog.ua)

До речi, синоптик назвала дати другого "бабиного літа".

Нагадаємо, Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року. Експерт каже, що останній місяць осені "трохи полякають українців взимку".

Відео: РБК-Україна