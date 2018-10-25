Берите зонтики с собой: какая погода будет 26 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во многих областях пройдут дожди

В пятницу, 26 октября погода не будет приветливой. Воздух будет сырым и ожидаются дожди. Об этом сообщает "Meteoprog".

По мнению синоптиков, погода, как и прежде останется облачной и сырой. Потепление не предвидится. Днем по всей стране воздух прогреется не выше +7…+14 градусов тепла.

Фото (glavred.info)

В центральных регионах страны небо будет со значительной областью, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4…+5, днем +10…+11°С.

На Западе Украины, в том числе, облачно, но с прояснениями, зонтик лучше взять, ведь локально пройдет несущественный дождь. Ночью будет прохладно +5…+7, а в дневное время потеплеет до +10…+12 градусов Цельсия.

В северных областях пасмурно, дождь пройдет в Сумах. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 выше нуля, днем потеплеет, но не на много, всего лишь до +7…+9.

В восточных регионах переменная облачность, также обещают осадки. Сухо будет лишь в Луганске. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов по шкале Цельсия, днем +7…+11.

В южных областях. Будет переменная облачность, в Запорожье и Симферополе пройдут дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5…+6 градусов, а днем воздух прогреется до температуры +11…+14.

Карта погоды (meteoprog.ua)

Кстати, синоптик назвала даты второго "бабьего лета".

Напомним, Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года. Эксперт говорит, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Видео: РБК-Украина