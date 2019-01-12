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"Я не хочу платити податки": туалет за 6 млн. гривень розгнівав мережу

STYLERЖиття    12.01.2019 - 13:43
"Я не хочу платити податки": туалет за 6 млн. гривень розгнівав мережу
Колаж РБК-Україна

Як повідомляють жителі Харкова, туалет до реставрації був справний

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Харкові, в парку ім. Горького нещодавно був відреставрований туалет загального користування. Мармурова обробка всіх приміщень, спів птахів, акваріуми і дорога сантехніка обійшлася харківським платникам податків у майже шість мільйонів гривень. На ці кошти можна було придбати квартиру, перевести дітей на лікування і відновити дорогу, вважають користувачі мережі, які написали озлоблені коментарі під відео сюжету ТСН.

Як повідомляється, шість мільйонів витратили не на будівництво нового туалету, а на реконструкцію раніше побудованого будинку (у 2012 році — ред.). Зараз туалет загального користування вміщує 8 кабінок для чоловіків і 16 кабінок для жінок, окремий санвузол для інвалідів та жінок з дітьми. Харків'яни і відвідувачі парку не засуджують, кажуть, туалет красивий, комфортний, ошатний і чистий, і навіть у Києві такого не бачили.

 

Скріншоти

Прес-секретар КП "Центральний парк культури та відпочинку" імені М. Гіркого Андрій Кравченко запевняє, що це найбільший туалет в парку, тому витратити на нього довелося більше, однак звідки взялася така космічна сума на реставрацію і раніше робочого туалету – не розповідає.

У мережі вважають, що кошти можна було б використовувати більш доцільно — роздати нужденним, відремонтувати дороги, відправити на фронт.

"Але це п*здець, виділили б дітям, які страждають на квартири людям нужденним", "Рибки? Буквально проср*али гроші", "Молодці! Туалети і закон про **лю важливіше всього. Слава Україні!", "П*здець, я не хочу платити податки, якого біса...", "Та це п*здець, виділили б дітям, які хворіють на квартири людям, які потребують", — пишуть під відео.

&quot;Я не хочу платити податки&quot;: туалет за 6 млн. гривень розгнівав мережу&quot;Я не хочу платити податки&quot;: туалет за 6 млн. гривень розгнівав мережу

Скріншоти коментарів під відео

Нагадаємо, що українка просить допомогти у відчайдушній боротьбі з раком.

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