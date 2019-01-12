"Я не хочу платить налоги": туалет за 6 млн. гривен разгневал сеть

Коллаж РБК-Украина

Как сообщают жители Харькова, туалет до реставрации был исправен

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Харькове, в парке им. Горького недавно был отреставрирован туалет общего пользования. Мраморная отделка всех помещений, пение птиц, аквариумы и дорогая сантехника обошлась харьковским налогоплательщикам в почти шесть миллионов гривен. На эти средства можно было приобрести квартиру, перевести детям на лечение и восстановить дорогу, считают пользователи сети, написавшие озлобленные комментарии под видео сюжета ТСН.

Как сообщается, шесть миллионов потратили не на постройку нового туалета, а на реконструкцию ранее построенного здания (в 2012 году — ред.). Сейчас туалет общего пользования вмещает 8 кабинок для мужчин и 16 кабинок для женщин, отдельный санузел для инвалидов и женщин с детьми. Харьковчане и посетители парка не осуждают, говорят, туалет красивый, комфортный, нарядный и чистый, и даже в Киеве такого не видели.

Скриншоты

Пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха" имени М. Горького Андрей Кравченко уверяет, что это самый большой туалет в парке, потому потратить на него пришлось больше, однако откуда взялась такая космическая сумма на реставрацию и ранее рабочего туалета – не рассказывает.

В сети считают, что средства можно было использовать более целесообразно — раздать нуждающимся, отремонтировать дороги, отправить на фронт.

"Но это п*здец, выделили детям страдающим на квартиры людям нуждающимся", " Рыбки? Буквально проср*ли деньги", "Молодцы! Туалеты и закон про **лю важнее всего. Слава Украине!", " П*здец, я не хочу платить налоги, какого черта...", " Та это п*здец, выделили бы детям, которые болеют, на квартиры людям, которые нуждаются", — пишут под видео.

Скриншоты комментариев под видео

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