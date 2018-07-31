Буря в Тернополі налякала українців: з'явилося відео

Небо затягло темними хмарами
У мережі показали жахливу бурю, яка накрила Тернопіль. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "provse.te.ua" в соцмережі Facebook.
Негода в небі над містом розігралася 30 липня. Тернопільське небо затягло чорними хмарами, гримів грім і виблискували блискавки.
Відео: Блискавки над Тернополем (facebook.com/provseteua)
Відео: Хмари над Тернополем (facebook.com/provseteua)
"Якесь покарання", - зазначили в коментарях.
"На "дружбі" ллє як з відра", - додали в мережі.
"У Чернівцях теж така гроза", - зазначили користувачі.
Скріншот коментарів (facebook.com/provseteua)
Люди чекали сильного дощу, однак він пройшов через 10 хвилин, передає provse.te.ua.
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