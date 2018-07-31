Буря в Тернополі налякала українців: з'явилося відео

Фото: pixabay.com/jplenio

Небо затягло темними хмарами

У мережі показали жахливу бурю, яка накрила Тернопіль. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "provse.te.ua" в соцмережі Facebook.

Негода в небі над містом розігралася 30 липня. Тернопільське небо затягло чорними хмарами, гримів грім і виблискували блискавки.

Відео: Блискавки над Тернополем (facebook.com/provseteua)

Відео: Хмари над Тернополем (facebook.com/provseteua)

"Якесь покарання", - зазначили в коментарях.

"На "дружбі" ллє як з відра", - додали в мережі.

"У Чернівцях теж така гроза", - зазначили користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/provseteua)

Люди чекали сильного дощу, однак він пройшов через 10 хвилин, передає provse.te.ua.

До речі, синоптик дала прогноз погоди на перший день серпня.

За даними Наталки Діденко, 1 серпня в Україні буде спека. Місцями пройдуть дощі з грозами, зокрема, на заході. У Києві в середу опадів не очікується, однак дощі ймовірні у суботу, 4 серпня.

Раніше повідомлялося, що під Одесою через смерч постраждав 14-річний хлопець.

А нещодавно незвичайне явище зафіксували на узбережжі Чорного моря.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (відео: STYLER.rbc.ua)