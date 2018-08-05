"Був летальний випадок": українців залишили без популярного анестетика

Ілюстративне фото: ліки (pixabay.com)

Ліки повинні помістити в карантин

В Україні тимчасово заборонили використовувати популярний анестетик "Артифрин Здоров'я Форте". Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"На підставі повідомлення ДП "Державний експертний центр МОЗ" про те, що був летальний випадок через вживання препарату "Артифрин-Здоров'я форте"...тимчасово забороняю реалізацію і застосування лікарського засобу", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Україні заборонили популярний анестетик (diklz.gov.ua)

Примітно, що тепер всі аптеки повинні помістити цей препарат в карантин і чекати нового розпорядження чиновників.

Нагадаємо, в Україні тимчасово заборонили до продажу та застосування препарат, який призначений для профілактики та лікування дефіциту вітаміну D і кальцію. Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Як повідомлялося раніше, українців попередили про перші симптоми туберкульозу.

За даними виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

Також нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на популярний лікарський препарат від головного болю.

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