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"Череп застряг в лобовому склі": під Києвом маршрутка потрапила в жахливу ДТП

STYLERЖиття    30.12.2018 - 12:28

Відео: ДТП під Києвом (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

Під Києвом на Гостомельській трасі сталася смертельна аварія, через яку загинула людина. Оскільки вона не була пристебнута, її череп застряг в лобовому склі. Про це повідомив журналіст Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

Так, винуватцем виявився наркоман зі стажем, у якого навіть не було водійського посвідчення. На момент написання повідомлення, він був живий.

"Також розбиті Nissan і маршрутка. Там теж постраждали люди. Це черговий треш під Києвом на Гостомельській трасі смерті", - сказав він.

&quot;Череп застряг в лобовому склі&quot;: під Києвом маршрутка потрапила в жахливу ДТП

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/vlad.life)

Звернемо увагу, що це стало причиною гнівних коментарів з боку користувачів мережі.

&quot;Череп застряг в лобовому склі&quot;: під Києвом маршрутка потрапила в жахливу ДТП

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/vlad.life)

"Не слабо отримав кайфу на свою голову", - сказав користувач Вадим Тищенко.

"На машині різні ковпаки. Праворуч два оригінальних, від дев'ятого, зліва передній від десятого. Зліва задній якийсь китайський. Маленька деталь говорить про пофігізм водія. Зате на "кайфонути" гроші є", - підкреслив юзер Ігор Біленко.

"Хтось мені доводив, що наркомани не небезпечні за кермом. Мовляв, п'яні – так. А наркомани взагалі ні", - сказала користувач Тетяна Лупова.

&quot;Череп застряг в лобовому склі&quot;: під Києвом маршрутка потрапила в жахливу ДТП

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

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