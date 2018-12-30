"Череп застрял в лобовом стекле": маршрутка под Киевом угодила в жуткое ДТП

Видео: ДТП под Киевом (Youtube-канал/dtp.kiev.ua)

Под Киевом на Гостомельской трассе произошла смертельная авария, из-за которой погиб человек. Поскольку он не был пристегнут, его череп застрял в лобовом стекле. Об этом сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Так, виновником оказался наркоман со стажем, у которого даже не было водительского удостоверения. На момент написания сообщения, он был жив.

"Также разбиты Nissan и маршрутка. Там тоже пострадали люди. Это очередной треш под Киевом на Гостомельской трассе смерти", - сказал он.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/vlad.life)

Обратим внимание, что это стало причиной гневных комментариев со стороны пользователей сети.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/vlad.life)

"Не слабо кайфонул на свою голову", - сказал пользователь Вадим Тищенко.

"На машине разные колпаки. Справа два оригинальных, от девятого, слева передний от десятого. Слева задний какой-то китайский. Маленькая деталь говорит о пофигизме водителя. Зато на "кайфонуть" деньги есть", - подчеркнул юзер Игорь Биленко.

"Кто-то мне доказывал, что наркоманы не опасны за рулем. Мол, пьяные – да. А наркоманы вообще нет", - сказала пользователь Татьяна Лупова.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Напомним, ранее мы публиковали видео, на котором "Uber" в Киеве провалился в яму.

Также мы писали о том, что водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей - есть видео.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ответила на странное заявление экспертов о смертельном ДТП в Харькове.