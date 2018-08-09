У Черкаській області підліток заради розваги побив літнього чоловіка (відео)

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Користувачі соцмережі були обурені поведінкою підлітка

В місті Шпола Черкаської області підліток жорстоко побив чоловіка. Про це передає "Київ оперативний" Facebook.

У той же час друзі підлітка знімали все це на відео. На кадрах видно, що підлітки спочатку підійшли до чоловіка, який дуже схожий на безхатченка, а потім один з хлопців одним ударом звалив нещасного на землю.

"Шпола (Черкаська область), місцева молодь знайшла собі забаву. Називається "нокаут". Сил і сміливості вистачило тільки на те, щоб "вирубати" літнього чоловіка. Просто так. Що буде далі", - написали у співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соцмережі були обурені поведінкою підлітка.

"Головне не карати, вони ж не повнолітні. І з батьків штраф взяти у розмірі вартості пляшки пива. Як в Одесі. Дурні закони породжують безкарність. Сексом займаються вже з 12 років деякі, а відповідати за підлість з 16-18", - зазначили в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

"Не істеріть. Звертайтеся в поліцію, з журналістської лінії жорстко пресуйте батьків цих виродків. Таких "забав" вже півстоліття, якщо не більше", "Є думка, що хоча б у частини тих, хто це обурено коментує є точно такі ж діти або інші родичі. Просто цього не помічають", - пишуть користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що підлітки, жорстоко побили 15-річну школярку в Одесі, до цього не раз били і знущалися і над іншими однолітками.

Також повідомлялося, що побита однолітками школярка з Одеси розповіла про подію.

Постраждала дівчинка знає своїх кривдниць давно, близько двох років. Все це час вони гуляли в одній компанії, хоч і навчаються в різних школах.

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