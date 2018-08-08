Избиение школьницы в Одессе: стало известно о других жертвах нападавших подростков

Фото: РБК-Украина

Подростки издевались и над другими сверстницами

В сети появилась информация о том, что девочки, жестоко избившие 15-летнюю Соню в Одессе, до этого не раз избивали и издевались и над другими сверстницами. Об этом сообщает издание Страна, ссылаясь на свои источники в полиции.

"Видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек – подростков – 13-летней Аленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф.", - рассказал источник.

Также он указал, что до этого жуткого инцидента они не раз били девочек, а после также успели избить одну сверстницу, но на видео уже не снимали. "Стали осторожней", - пояснил источник.

Мать пострадавшей Насти опознала девочек, которые избили Соню, а также свою дочь, и передала видео в полицию. В издании сообщается, что как только видео оказалось в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и выявлены личности девочек.

Напомним, избитая сверстницами школьница из Одессы рассказала о происшествии.

Пострадавшая девочка знает своих обидчиц давно, около двух лет. Все это время они гуляли в одной компании, хоть и учатся в разных школах, но в одном районе – Черемушки.

Также мы писали о том, что тренер по тхэквондо, который участвовал в происшествии по поводу избиения женщины в Киеве, рассказал свою версию инцидента.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Не словом, а делом, или нардепы пускают в ход кулаки