Побиття школярки в Одесі: стало відомо про інші жертви нападників

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Підлітки знущалися і над іншими однолітками

У мережі з'явилася інформація про те, що дівчинки, які жорстоко побили 15-річну Соню в Одесі, до цього не раз били і знущалися і над іншими однолітками. Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на свої джерела в поліції.

"Відео з побиттям Соні побачила в інтернеті зовсім інша одеситка – Антоніна П., яка не має ніякого відношення до сім'ї Соні. Дочка Антоніни П. – Анастасія, за пару місяців до інциденту з Сонею, також була жорстоко побита тією ж компанією дівчаток – підлітків – 13-річною Оленою С., 13-річною Ксенією Т., 14-річною Іриною О. і 17-річною Валерією Ф.", - розповіло джерело.

Також зазначається, що до цього страшного інциденту вони не раз били дівчаток, а після інциденту з Сонею встигли побити одну однолітку, але на відео вже не знімали. "Стали обережніше", - пояснилило джерело.

Мати постраждалої Насті впізнала дівчаток, які побили Соню, а також свою дочку, і передала відео в поліцію. У виданні повідомляється, що як тільки відео опинилося у розпорядженні поліції, було відкрито кримінальне провадження та виявлено особистості дівчаток.

Нагадаємо, побита однолітками школярка з Одеси розповіла про подію.

Постраждала дівчинка знає своїх кривдниць давно, близько двох років. Весь цей час вони гуляли в одній компанії, хоч і навчаються в різних школах, але в одному районі – Черемушки.

Також ми писали про те, що тренер з тхеквондо, який брав участь у пригоді з приводу побиття жінки у Києві, розповів свою версію інциденту.

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