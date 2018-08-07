"Ни на одну женщину не поднимал руки!" Тренер рассказал свою версию по поводу избиения женщины в Киеве

Пользователи разделились на два "лагеря"
Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что в Киеве двое мужчин, одним из которых оказался тренер по тхэквондо Юрий Сандуляк, избили женщину за то, что та сделала им замечание. Сам тренер рассказал новую версию произошедшего на своей странице в Facebook.
"Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги. В понедельник произошел инцидент, невольным участником которого я стал. Некоторые интернет-издания опубликовали информацию относительно моей причастности к избиению женщины. Считаю необходимым рассказать о сложившейся ситуации, выводы можно делать только после освещения всех деталей. Во-первых, хочу заявить, что по отношению к этой женщине не применял никакой физической силы. Все мои друзья, коллеги и люди, которые меня знают, подтвердят, что никогда ни на одну женщину я не поднимал руки! Прежде чем обвинять в чем-то человека необходимо разобраться в случившемся, а не набрасываться с голословными обвинениями", - написал он в публикации.
Мужчина отметил, что когда он с братом шел домой, к ним обратился молодой человек, который начал предъявлять различные претензии в их адрес, используя также нецензурные выражения.
"Мы пытались избежать конфликта, но этот человек от слов перешел к делу и набросился с кулаками на моего брата, началась потасовка на помощь нападавшему прибежали друзья, один из которых был вооружен охотничьим ружьем, преследовали нас на своем автомобиле BMW и пытались сбить. Прибывшая частная служба охраны встала на сторону нападавших, даже не пыталась остановить агрессивно настроенных друзей. В результате мой брат получил телесные повреждения. Вызвали скорую помощь для моего брата, нападавшие блокировали автомобиль скорой помощи около часа. Обращаясь к тем, кто спровоцировал данный инцидент, будьте мужчинами и не прячьтесь за спиной у женщины в надежде отвести от себя вину", - добавил Юрий.
Скриншот поста (facebook.com/profile.php?id=100017547523745)
В комментариях пользователи неоднозначно восприняли заявление тренера. Теперь они разделяют два мнения: есть те, которые не считают, что факт избиения женщины двумя мужчинами вообще присутствовал, а также те, кто не поверил в слова Сандуляка.
"Это наш тренер, с которым мы бок о бок постоянно. Мы доверяем ему своих детей и видели и знаем его, как человека. Дети его боготворят. Это наглая ложт и подстава со стороны конкурентов",
"Белые и пушистые. Не верю",
"То есть женщина побила себя сама?",
"Вот и посмотрите внимательно на фото, якобы "кровь" только на лице и ладошках, но плечи, майка абсолютно чистые... я вам открою секрет, так не бывает... при этом на лице нет следов побоев: гематомы, рассечения",
"А где женщина побитая?",
"Секрет откроя я: один удар в нос - в крови будет все",
"А откуда взялась побитая женщина?",
"А о побитой женщине что-то знаете? Много странных деталей в этой истории, не знаю, кому верить", - написали они.
Скриншоты комментариев (facebook.com/profile.php?id=100017547523745)
Напомним, в Одессе девочки-подростки избили свою сверстницу и снимали все это на камеру. Во время избиения рядом присутствовали мальчики, которые просто наблюдали за дракой. Об этом рассказала пострадавшая девочка.
Позднее в сети появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе.
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