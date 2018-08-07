"Ні на одну жінку не піднімав руки!" Тренер розповів свою версію з приводу побиття жінки в Києві

Колаж РБК-Україна

Користувачі розділилися на два табори

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо про те, що у Києві двоє чоловіків, одним з яких виявився тренер з тхеквондо Юрій Сандуляк, побили жінку за те, що та зробила їм зауваження. Сам тренер розповів нову версію події на своїй сторінці у Facebook.

"Доброго часу доби, шановні друзі та колеги. У понеділок стався інцидент, мимовільним учасником якого я став. Деякі інтернет-видання оприлюднили інформацію щодо моєї причетності до побиття жінки. Вважаю за необхідне розповісти про ситуацію, висновки можна робити тільки після висвітлення усіх деталей. По-перше, хочу заявити, що по відношенню до цієї жінки не застосовував ніякої фізичної сили. Всі мої друзі, колеги і люди, які мене знають, підтвердять, що ніколи ні на одну жінку я не піднімав руки! Перш ніж звинувачувати в чомусь людину необхідно розібратися в тому, що трапилося, а не накидатися з голослівними звинуваченнями", - написав він у публікації.

Чоловік зазначив, що коли він із братом йшов додому, до них звернувся молодий чоловік, який почав висувати різні претензії на їх адресу, використовуючи також нецензурні вирази.

"Ми намагалися уникнути конфлікт, але ця людина від слів перейшла до справи і накинулася з кулаками на мого брата, почалася бійка на допомогу нападникові прибігли друзі, один з яких був озброєний мисливською рушницею, переслідували нас на своєму автомобілі BMW і намагалися збити. Прибула приватна служба охорони, встала на бік нападників, навіть не намагалася зупинити агресивно налаштованих друзів. В результаті мій брат отримав тілесні ушкодження. Викликали швидку допомогу для мого брата, нападники блокували автомобіль швидкої допомоги близько години. Звертаючись до тих, хто спровокував цей інцидент, будьте чоловіками і не ховайтеся за спиною у жінки в надії відвести від себе провину", - додав Юрій.

Скріншот поста (facebook.com/profile.php?id=100017547523745)

У коментарях користувачі неоднозначно сприйняли заяву тренера. Тепер вони розділяють дві думки: є ті, які не вважають, що факт побиття жінки двома чоловіками взагалі був присутній, а також ті, хто не повірив у слова Сандуляка.

"Це наш тренер, з яким ми пліч-о-пліч постійно. Ми довіряємо йому своїх дітей і бачили і знаємо його, як людину. Діти його обожнюють. Це нахабна брехня та підстава з боку конкурентів",

"Білі і пухнасті. Не вірю",

"Тобто жінка побила себе сама?",

"От і подивіться уважно на фото, нібито "кров" тільки на обличчі і долонях, але плечі, майка абсолютно чисті... я вам відкрию секрет, так не буває... при цьому на обличчі немає слідів побоїв: гематоми, розсічення",

"А де жінка побита?",

"Секрет відкрию я: один удар в ніс - в крові буде все",

"А звідки взялася побита жінка?",

"А про побиту жінки щось знаєте? Багато дивних деталей в цій історії, не знаю, кому вірити", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/profile.php?id=100017547523745)

Нагадаємо, в Одесі дівчатка-підлітки побили свою однолітку і знімали все це на камеру. Під час побиття поруч були присутні хлопчики, які просто спостерігали за бійкою. Про це розповіла постраждала дівчинка.

Пізніше в мережі з'явилися деталі про школярок, які побили ровесницю в Одесі.

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