"Компания из "отмороженных": появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе

Коллаж РБК-Украина

Знакомые рассказали подробности о компании, избившей девочку

Жуткое избиение 15-летний Сони школьницами в Одессе потрясло всю Украину, после того, как видео инцидента попало в сеть. Журналисты узнали, кем были малолетние изверги. Об этом передает "Страна.ua".

В издании выяснили, что сам инцидент произошел 26 июля, а видео в сети появилось спустя два дня.

Девочка, которая была инициатором избиения, оказалась 13-летней Аленой С. В избиении Сони участвовали также 13-летняя Ксения Т. и 14-летняя Ирина О. Самой старшей из нападавших была Валерия Ф., которой в декабре этого года должно исполниться 18 лет.

За инцидентом наблюдал также 15-летний парень Максим, который даже не попытался остановить малолетних садисток, а "подстрекал" девочек, рассказывая, как лучше бить.

Журналисты выяснили, что участницы избиения зарегистрированы в социальных сетях под довольно необычными никами. Например, Алена С. пользуется никнеймом "Ангельский Лик", другие девочки имеют никнеймы "Пустота" и "Небо".

Знакомые рассказали подробности о компании, избившей Соню, отзываясь о подростках негативно.

"Они всегда собираются в одном месте. Это такая компания из "отмороженных" – они чувствуют себя чуть ли не королевами района и "роковыми красавицами из избранных". На самом деле это девчонки из обычных семей. Я видел, как эта компания уже собиралась после избиения. Они пили пиво, хихикали и смеялись, мол, "ситуацию разрулят, и все уже "проехали", - говорят другие дети.

Ранее сообщалось, что виновницам грозит смешное наказание. Родителям предстоит выплатить небольшой штраф.

Также мама жертвы избиения школьницами в Одессе сообщила, что родители девочек, которые участвовали в нападении, пытались с ней "договориться".

Международный день невинных детей - жертв агрессии