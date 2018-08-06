"Звонили, пытались извиняться": мама избитой в Одессе школьницы поделилась подробностями

Фото: Избиение (Коллаж РБК-Украина)

Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию

Мама жертвы избиения школьницами в Одессе сообщила, что родители девочек, которые участвовали в нападении, пытались с ней "договориться". Об этом пишет "Страна".

Оксана Д, мама избитой школьницы в Одессе рассказала, что ей звонили родители девочек, которые избивали ее дочь, и пытались извиниться.

"Договариваться с ними я не буду и даже не думала о таком. Родители избивавших звонили, пытались извиняться. Но я этого не принимаю. Сейчас вообще не беру телефон, когда звонят с незнакомых номеров. Участницы издевательств и избиения должны отвечать по закону. Вся эта история – огромный шок для меня", - сообщила женщина.

Она призналась, что ей хочется попросить людей не публиковать видео с избиением своей дочери в сети.

"Я пересматривала видео десятки раз – везде в сети этот ролик. Хочется крикнуть: люди, перестаньте выкладывать это в сеть! Это большая боль для меня и Сони. После избиения я предложила дочке обратиться к психологу, но она лишь улыбнулась и ответила: мама, тебе больше требуется такая помощь. И это правда, я спать не могу – просыпаюсь по несколько раз за ночь", - сообщила Оксана Д.

Кроме того, она сообщила, что хочет, чтобы над девочками, которые совершили избиение ее дочери, состоялся суд.

"Если бы я была мужчиной, то, наверное, разобралась бы одна, без помощи полиции. Оставлять это просто так я не буду. В сети уже есть информация, что якобы все закончится административными штрафами по 51 гривне для родителей мучительниц моей дочки. Но я написала заявление в полицию. Хочу, чтобы был суд, виновницы должны быть наказаны по закону. Это какая-то звериная жестокость. Страшно и то, что одна из снимавших избиение моей дочки очень часто бывала у нас в гостях, я считала ее подругой Сони", - рассказала мама пострадавшей девочки.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновницам избиения в Одессе грозит смешное наказание.

А также о том, что избитая сверстницами школьница из Одессы рассказала о происшествии.

Видео: РБК-Украина