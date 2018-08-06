"Дзвонили, намагалися вибачатися": мама побитої в Одесі школярки поділилася подробицями

Фото: Побиття (Колаж РБК-Україна)

Мама постраждалої дівчинки написала заяву в поліцію

Мама жертви побиття школярками в Одесі повідомила, що батьки дівчаток, які брали участь в нападі, намагалися з нею "домовитися". Про це пише "Страна".

Оксана Д, мама побитої школярки в Одесі розповіла, що їй дзвонили батьки дівчаток, які били її дочку, і намагалися вибачитися.

"Домовлятися з ними я не буду і навіть не думала про таке. Батьки дівчат дзвонили, намагалися вибачатися. Але я цього не приймаю. Зараз взагалі не беру телефон, коли дзвонять з незнайомих номерів. Учасниці знущань та побиття повинні відповідати за законом. Вся ця історія – величезний шок для мене", - повідомила жінка.

Вона зізналася, що їй хочеться попросити людей не публікувати відео з побиттям своєї дочки в мережі.

"Я переглядала відео десятки разів – скрізь в мережі цей ролик. Хочеться крикнути: люди, перестаньте викладати це в мережу! Це велика біль для мене і Соні. Після побиття я запропонувала дочці звернутися до психолога, але вона лише посміхнулася і відповіла: мама, тобі більше потрібна така допомога. І це правда, я спати не можу – прокидаюся по кілька разів за ніч", - повідомила Оксана Д.

Крім того, вона повідомила, що хоче, щоб над дівчатками, які вчинили побиття її дочки, відбувся суд.

"Якщо б я була чоловіком, то, напевно, розібралася б сама, без допомоги поліції. Залишати це просто так я не буду. У мережі вже є інформація, що нібито все закінчиться адміністративними штрафами по 51 гривні для батьків мучительок моєї доньки. Але я написала заяву в поліцію. Хочу, щоб був суд, винуватці повинні бути покарані за законом. Це якась звіряча жорстокість. Страшно й те, що одна з тих, що знімала побиття моєї дочки, дуже часто бувала у нас в гостях, я вважала її подругою Соні", - розповіла мама постраждалої дівчинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що винуватцям побиття в Одесі загрожує смішне покарання.

А також про те, що побита однолітками школярка з Одеси розповіла про подію.

Відео: РБК-Україна